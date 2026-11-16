Παναθηναϊκός: Τίμησε την μνήμη του αδικοχαμένου Δημήτρη Σαραντάκη

Σε μια συμβολική κίνηση αναγνώρισης και σεβασμού, η ΠΑΕ Παναθηναϊκός τίμησε τη μνήμη του Δημήτρη Σαραντάκη, ενός από τους ανθρώπους που συνέβαλαν στη δημιουργία της Θύρας 13 και έχασε τη ζωή του το 1966, κατά τη διάρκεια εκδρομής των φιλάθλων του «τριφυλλιού» στη Βέροια.

Έπειτα από έρευνα που διήρκεσε αρκετές εβδομάδες, οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού κατάφεραν να εντοπίσουν συγγενικό πρόσωπο του εκλιπόντος στον Καναδά. Έτσι, παρέδωσαν στην αδερφή του μια φανέλα της ομάδας, ως ελάχιστο φόρο τιμής στη μνήμη του και στην προσφορά του στον σύλλογο.

Στο ίδιο δυστύχημα είχε χάσει τη ζωή του και ο Γιώργος Κοσκορός. Ωστόσο, παρά τις προσπάθειες που έγιναν, δεν κατέστη δυνατό να εντοπιστεί συγγενής πρώτου βαθμού του, ώστε να πραγματοποιηθεί αντίστοιχη κίνηση τιμής και αναγνώρισης.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός τιμά τη μνήμη του Δημήτρη Σαραντάκη, ο οποίος έχασε τη ζωή του στις 27 Νοεμβρίου 1966, κατά τη διάρκεια εκδρομής της Θύρας 13, η οποία κατεγράφη ιστορικά ως η πρώτη στα ελληνικά αθλητικά χρονικά.

Συγκεκριμένα, πριν από 60 χρόνια, το λεωφορείο που μετέφερε τους φιλάθλους του Παναθηναϊκού κατά την επιστροφή τους από την εκδρομή στη Βέροια συγκρούστηκε, έξω από την Κατερίνη, με οδοστρωτήρα.

Από την σφοδρή σύγκρουση των δύο οχημάτων, το λεωφορείο ανετράπη, με τραγικό απολογισμό τον θάνατο δύο ανθρώπων, του Γιώργου Κοσκορού και του Δημήτρη Σαραντάκη.

Ο πρώτος ήταν γνωστός ως “ο Παναθηναϊκάκιας” και ο δεύτερος, ανθοπώλης στο επάγγελμα, υπήρξε εκ των ιδρυτών της Θύρας 13, καθώς κι ο πρώτος Γενικός Γραμματέας της.

Έπειτα από έρευνα αρκετών εβδομάδων και με την σπουδαία βοήθεια και συμμετοχή απλών φίλων της ομάδας, η ΠΑΕ Παναθηναϊκός κατάφερε να εντοπίσει συγγενικό πρόσωπο του Δημήτρη Σαραντάκη στον Καναδά. Δυστυχώς κάτι τέτοιο δεν κατέστη δυνατό με την περίπτωση του Γιώργου Κοσκορού, του οποίου συγγενής α’ βαθμού δεν βρέθηκε.

Έτσι, η ΠΑΕ Παναθηναϊκός παρέδωσε στην αδελφή του Δημήτρη Σαραντάκη, την κα Παναγιώτα Σαραντάκη Απέργη, μία φανέλα της ομάδας.

Πρόκειται για μια συμβολική κίνηση, με ιδιαίτερη συναισθηματική αξία, μέσα από την οποία ο Παναθηναϊκός θέλησε να τιμήσει την μνήμη ενός ανθρώπου που άφησε το δικό του αποτύπωμα και αποτέλεσε κομμάτι της Ιστορίας του.

Μια φανέλα, ως το ελάχιστο δείγμα αναγνώρισης και σεβασμού, αλλά κι ως ένας διαχρονικός φόρος τιμής στην μνήμη του Δημήτρη Σαραντάκη, ο οποίος θα παραμένει για πάντα συνδεδεμένος με την Ιστορία και την οικογένεια του Συλλόγου.

Δημήτρης Σαραντάκης. Παναθηναϊκός. Θύρα 13».