Παναιτωλικός: Αυτοί είναι οι συνεργάτες του Γιώργου Πετράκη στο τεχνικό επιτελείο

Ο Γιώργος Πετράκης έχει αναλάβει την τεχνική ηγεσία του Παναιτωλικού, διαδεχόμενος τον Γιάννη Αναστασίου, και πλέον έγινε γνωστή η σύνθεση της ομάδας των συνεργατών που θα έχει στο πλευρό του.

Η διοίκηση της ομάδας του Αγρινίου είχε ανακοινώσει την προηγούμενη εβδομάδα την έναρξη της συνεργασίας με τον 38χρονο Έλληνα προπονητή, ενώ ακολούθησε η γνωστοποίηση των προσώπων που θα στελεχώσουν το προπονητικό επιτελείο.

Στη θέση του άμεσου συνεργάτη του Πετράκη θα βρίσκεται ο Επαμεινώνδας Κουτρομάνος, ο οποίος μέχρι πρότινος εργαζόταν ως πρώτος προπονητής στον Πύργο, από τον οποίο και αποχώρησε για να ενταχθεί στο τεχνικό επιτελείο του Παναιτωλικού.

Αναλυτικά το τεχνικό επιτελείο του Παναιτωλικού:

Προπονητής: Γιώργος Πετράκης Συνεργάτης προπονητή: Επαμεινώνδας Κουτρομάνος Προπονητές φυσικής κατάστασης: Παναγιώτης Τοπαλίδης και Αντώνης Τσάτσος Προπονητής τερματοφυλάκων: Παναγιώτης Μπαρτζώκας Αναλυτής: Θοδωρής Τσιλιμίγκρας