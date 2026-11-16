· Παναιτωλικός

Παναιτωλικός: Αυτοί είναι οι συνεργάτες του Γιώργου Πετράκη στο τεχνικό επιτελείο

Ο νέος προπονητής του Παναιτωλικού στελεχώνει το επιτελείο του ενόψει της συνέχειας της σεζόν, με τον Επαμεινώνδα Κουτρομάνο να αναλαμβάνει τον ρόλο του άμεσου συνεργάτη του.

Παναιτωλικός: Αυτοί είναι οι συνεργάτες του Γιώργου Πετράκη στο τεχνικό επιτελείο
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Γιώργος Πετράκης έχει αναλάβει την τεχνική ηγεσία του Παναιτωλικού, διαδεχόμενος τον Γιάννη Αναστασίου, και πλέον έγινε γνωστή η σύνθεση της ομάδας των συνεργατών που θα έχει στο πλευρό του.

Η διοίκηση της ομάδας του Αγρινίου είχε ανακοινώσει την προηγούμενη εβδομάδα την έναρξη της συνεργασίας με τον 38χρονο Έλληνα προπονητή, ενώ ακολούθησε η γνωστοποίηση των προσώπων που θα στελεχώσουν το προπονητικό επιτελείο.

Στη θέση του άμεσου συνεργάτη του Πετράκη θα βρίσκεται ο Επαμεινώνδας Κουτρομάνος, ο οποίος μέχρι πρότινος εργαζόταν ως πρώτος προπονητής στον Πύργο, από τον οποίο και αποχώρησε για να ενταχθεί στο τεχνικό επιτελείο του Παναιτωλικού.

Αναλυτικά το τεχνικό επιτελείο του Παναιτωλικού:

Προπονητής: Γιώργος Πετράκης Συνεργάτης προπονητή: Επαμεινώνδας Κουτρομάνος Προπονητές φυσικής κατάστασης: Παναγιώτης Τοπαλίδης και Αντώνης Τσάτσος Προπονητής τερματοφυλάκων: Παναγιώτης Μπαρτζώκας Αναλυτής: Θοδωρής Τσιλιμίγκρας

COMMENTS
LATEST NEWS
14:48 SUPER LEAGUE 2

LIVE Νίκη Βόλου – Πύργος: Η αναμέτρηση της Super League 2

14:37 SUPER LEAGUE 2

LIVE Πανιώνιος – Ολυμπιακός Β’: Το νέο ξεκίνημα των «κυανέρυθρων» με τον Κοροπούλη στον πάγκο τους

14:20 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Τέλος εποχής για τον Λουκάκου

14:12 SUPER LEAGUE

Παναιτωλικός: Αυτοί είναι οι συνεργάτες του Γιώργου Πετράκη στο τεχνικό επιτελείο

13:51 SUPER LEAGUE 2

LIVE Μαρκό – Ζάκυνθος: Η αναμέτρηση της πρωτοπόρου της Super League 2

13:49 SUPER LEAGUE

ΑΕΚ – ΑΕ Λεμεσού 3-0: Φιλικό «ξεμούδιασμα» με σκόρερ τους Κουτέσα, Σαχαμπό και Σιούτα

13:37 EUROLEAGUE

Ολυμπιακός: Χωρίς Κόντσαρ στην Κύπρο

13:30 STORIES

Το ΜΠΙΦ S2Ep29: Ώρα Εθνικής Ελλάδος!

13:16 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: Επέστρεψε ο Στρακόσα μετά από 2,5 μήνες – Εκτός αποστολής Ζίνι και Ζοάο Μάριο (video)

13:07 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: Επιστρέφουν σταδιακά οι διεθνείς

13:01 GREEK BASKET LEAGUE

GBL Monday: Το Άρης-Ολυμπιακός και το παιχνίδι που όλοι περιμένουμε

13:01 EUROLEAGUE

Βιλερμπάν: Αμφίβολος με Ολυμπιακό ο Μπολομπόι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας