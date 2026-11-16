Παναιτωλικός: Αυτοί είναι οι συνεργάτες του Γιώργου Πετράκη στο τεχνικό επιτελείο
Ο νέος προπονητής του Παναιτωλικού στελεχώνει το επιτελείο του ενόψει της συνέχειας της σεζόν, με τον Επαμεινώνδα Κουτρομάνο να αναλαμβάνει τον ρόλο του άμεσου συνεργάτη του.
Ο Γιώργος Πετράκης έχει αναλάβει την τεχνική ηγεσία του Παναιτωλικού, διαδεχόμενος τον Γιάννη Αναστασίου, και πλέον έγινε γνωστή η σύνθεση της ομάδας των συνεργατών που θα έχει στο πλευρό του.
Η διοίκηση της ομάδας του Αγρινίου είχε ανακοινώσει την προηγούμενη εβδομάδα την έναρξη της συνεργασίας με τον 38χρονο Έλληνα προπονητή, ενώ ακολούθησε η γνωστοποίηση των προσώπων που θα στελεχώσουν το προπονητικό επιτελείο.
Στη θέση του άμεσου συνεργάτη του Πετράκη θα βρίσκεται ο Επαμεινώνδας Κουτρομάνος, ο οποίος μέχρι πρότινος εργαζόταν ως πρώτος προπονητής στον Πύργο, από τον οποίο και αποχώρησε για να ενταχθεί στο τεχνικό επιτελείο του Παναιτωλικού.
Αναλυτικά το τεχνικό επιτελείο του Παναιτωλικού:
Προπονητής: Γιώργος Πετράκης Συνεργάτης προπονητή: Επαμεινώνδας Κουτρομάνος Προπονητές φυσικής κατάστασης: Παναγιώτης Τοπαλίδης και Αντώνης Τσάτσος Προπονητής τερματοφυλάκων: Παναγιώτης Μπαρτζώκας Αναλυτής: Θοδωρής Τσιλιμίγκρας