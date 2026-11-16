Βιλερμπάν: Αμφίβολος με Ολυμπιακό ο Μπολομπόι

Ένα πολύ σοβαρό αγωνιστικό πρόβλημα καλείται να διαχειριστεί το επόμενο διάστημα ο Τόνι Πάρκερ, μιας και ο Τζοέλ Μπολομπόι αναμένεται να μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για τις επόμενες 10 ημέρες.

Ο Αμερικανός άσος υπέστη κάταγμα στη μύτη και θα απουσιάσει σίγουρα από τις αναμετρήσεις της γαλλικής ομάδας στη «διαβολοβδομάδα» της Euroleague με τις Φενέρμπαχτσε και Εφές.

Έτσι ο Μπολομπόι είναι αμφίβολος και για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό που είναι προγραμματισμένο στις 4 Δεκεμβρίου στη «Sunel Arena».