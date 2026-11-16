Τένις: Η 19χρονη Αντρέεβα θριάμβευσε στους WTA Finals

Η Αντρέεβα, πρωταθλήτρια του εφετινού Roland Garros, ήταν πιο συνεπής σε έναν συναρπαστικό αγώνα 1 ώρας και 48 λεπτών εναντίον της Σβιτολίνα (Νο 6 στον κόσμο), κατακτώντας το τελευταίο τρόπαιο της χρονιάς στο τένις γυναικών.

Η Ρωσίδα ήταν εξαιρετική σε όλο το τουρνουά, χωρίς να χάσει ούτε ένα σετ. Η πορεία της μέχρι τον τελικό στην Καλιφόρνια της χάρισε την δεύτερη θέση της παγκόσμιας κατάταξης πίσω από την Έλενα Ριμπακίνα από το Καζακστάν, οδηγώντας την Λευκορωσίδα, Αρίνα Σαμπαλένκα στην τρίτη θέση.

Η Μίρα Αντρέεβα συμμετείχε για πρώτη φορά στο φημισμένο τουρνουά που συγκεντρώνει τις οκτώ καλύτερες παίκτριες της σεζόν, αλλά δεν έδειξε σημάδια νευρικότητας καθώς μπήκε αποφασισμένη στο γήπεδο κι «έσπασε το σερβίς» της Σβιτολίνα, στην τέταρτη ευκαιρία της.

Η 32χρονη Ουκρανή, νικήτρια των WTA Finals το 2018, είχε ακόμα πολύ χρόνο για να αγωνιστεί: πρόσθεσε περισσότερο βάθος στα χτυπήματά της και περισσότερη επιθετικότητα για να ισοφαρίσει σε 2-2, μετά από μια εξαιρετική αντεπίθεση που έληξε με βολέ. Οι δύο παίκτριες αντήλλαξαν δυνατά κτυπήματα, κάνοντας διαδοχικά breaks.

H Αντρέεβα, η οποία αξιοποίησε 6 από τα 16 break point, ήταν πιο αποτελεσματική από τη Σβιτολίνα (3 από τα 12 break point), η οποία ευστόχησε μόνο στο 43% των πρώτων σερβίς της στο πρώτο σετ.