Stoiximan GBL: Κορυφαίος της αγωνιστικής ο Ουόκερ
Ο Αμερικανός γκαρντ του Αμαρουσίου ήταν εξαιρετικός στην νίκη της ομάδας του κόντρα στους Φalcons και αναδείχθηκε κορυφαίος της αγωνιστικής.
Το Μαρούσι πήρε σπουδαίο διπλό στα Ιωάννινα με απόλυτο πρωταγωνιστή τον Τζόρνταν Ουόκερ.
Ο Αμερικανός σε 32 λεπτά και 20 δευτερόλεπτα συμμετοχής, σημείωσε 36 πόντους, έχοντας 2/7 δίποντα, 4/9 τρίποντα και το εντυπωσιακό 20/21 από τη γραμμή των ελευθέρων βολών! Παράλληλα, μοίρασε 5 ασίστ, μάζεψε 3 ριμπάουντ, έκανε ένα κλέψιμο και υπέπεσε σε μόλις ένα λάθος, συγκεντρώνοντας 33 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.
Μάλιστα, κέρδισε 11 φάουλ από την αντίπαλη άμυνα, αποτελώντας έναν διαρκή πονοκέφαλο για τους γηπεδούχους, που αδυνατούσαν να περιορίσουν την επιθετική του δράση.