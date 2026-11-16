Stoiximan GBL: Κορυφαίος της αγωνιστικής ο Ουόκερ

Το Μαρούσι πήρε σπουδαίο διπλό στα Ιωάννινα με απόλυτο πρωταγωνιστή τον Τζόρνταν Ουόκερ.

Ο Αμερικανός σε 32 λεπτά και 20 δευτερόλεπτα συμμετοχής, σημείωσε 36 πόντους, έχοντας 2/7 δίποντα, 4/9 τρίποντα και το εντυπωσιακό 20/21 από τη γραμμή των ελευθέρων βολών! Παράλληλα, μοίρασε 5 ασίστ, μάζεψε 3 ριμπάουντ, έκανε ένα κλέψιμο και υπέπεσε σε μόλις ένα λάθος, συγκεντρώνοντας 33 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.

Μάλιστα, κέρδισε 11 φάουλ από την αντίπαλη άμυνα, αποτελώντας έναν διαρκή πονοκέφαλο για τους γηπεδούχους, που αδυνατούσαν να περιορίσουν την επιθετική του δράση.