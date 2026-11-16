ΑΕΚ: Φιλικό με την ΑΕ Λεμεσού για δοκιμές και επιστροφές στη Νέα Φιλαδέλφεια

Ένα φιλικό παιχνίδι με αγωνιστικό ενδιαφέρον περιλαμβάνει το σημερινό πρόγραμμα της ΑΕΚ, η οποία υποδέχεται στις 12:00 την ΑΕ Λεμεσού στη Νέα Φιλαδέλφεια. Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών, χωρίς τηλεοπτική μετάδοση, ενώ στο γήπεδο θα έχουν δικαίωμα εισόδου μόνο οι εκπρόσωποι του Τύπου.

Ο Μάρκο Νίκολιτς θα έχει την ευκαιρία να δοκιμάσει πρόσωπα και καταστάσεις, αλλά και να διατηρήσει τους διαθέσιμους ποδοσφαιριστές του σε αγωνιστικό ρυθμό. Φυσικά, εκτός πλάνων βρίσκονται οι έντεκα διεθνείς της «Ένωσης», με τον Σέρβο τεχνικό να υπολογίζει στους υπόλοιπους παίκτες και να αναμένεται να δώσει χρόνο συμμετοχής και σε αρκετά νέα παιδιά.

Σε αντίθεση με προηγούμενες διακοπές λόγω των εθνικών ομάδων, η ΑΕΚ διαθέτει αυτή τη φορά έναν σημαντικό κορμό ποδοσφαιριστών, τους οποίους ο Νίκολιτς μπορεί να αξιολογήσει μέσα από το φιλικό. Ανάμεσα σε αυτούς βρίσκεται και ο Θωμάς Στρακόσα, ο οποίος έμεινε εκτός δράσης για μεγάλο χρονικό διάστημα εξαιτίας του προβλήματος στον καρπό.

Ο διεθνής Αλβανός τερματοφύλακας προπονείται κανονικά εδώ και περίπου δέκα ημέρες και βρίσκεται πλέον στο 100%, με όλα να δείχνουν ότι θα επιστρέψει κάτω από τα δοκάρια, αγωνιζόμενος για πρώτη φορά έπειτα από δύο μήνες, έστω και σε φιλική αναμέτρηση.

Παράλληλα, ποδοσφαιριστές όπως οι Λυκογιάννης, Γκεοργκίεφ, Κουτέσα κι Αριάγκα αναμένεται να έχουν την ευκαιρία να πάρουν χρόνο συμμετοχής και να αποκτήσουν αγωνιστικό ρυθμό. Ειδικά για τον τελευταίο, υπενθυμίζεται ότι δεν ταξίδεψε με την εθνική Ονδούρας, επιλέγοντας να παραμείνει στην Αθήνα και να δουλέψει εντατικά, προκειμένου να παρουσιαστεί σε ακόμα καλύτερη κατάσταση με την επανέναρξη των αγωνιστικών υποχρεώσεων.

Από εκεί και πέρα, δεδομένη είναι η απουσία του Ζούμπκοφ, ο οποίος θα επιστρέψει στη δράση με το νέο έτος, μετά το κάταγμα κόπωσης που υπέστη στην κνήμη. Ενδιαφέρον παρουσιάζει, επίσης, η κατάσταση των Ζοάο Μάριο και Ζίνι, οι οποίοι είχαν μείνει εκτός το προηγούμενο διάστημα λόγω πνευμονίας και μικροτραυματισμού, αντίστοιχα.