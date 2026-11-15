Δεν πάει... πουθενά ο Χεζόνια: Συνεχίζει στους Καβαλίερς με εγγυημένο συμβόλαιο ο Κροάτης

Ημέρα Χεζόνια ήταν η σημερινή (15/11) για τους Κλίβελαντ Καβαλίερς, καθώς η ομάδα του Οχάιο έπρεπε να αποφασίσει αν θα κρατούσε με εγγυημένο συμβόλαιο τον Κροάτη σταρ στο ρόστερ για το υπόλοιπο της χρονιάς.

Οι πρόσφατες εμφανίσεις του 31χρονου με αποκορύφωμα την πιο πρόσφατη κόντρα στους Ντάλας Μάβερικς (22 πόντους, 7 ριμπάουντ, 4 ασίστ) άφηναν λίγα περιθώρια για να μην συνεχίσει να αγωνίζεται στο NBA και έτσι ακριβώς έγινε.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον ρεπόρτερ Μάρκ Στάιν, το front office της ομάδας αποφάσισε να κάνει πλήρως εγγυημένο το συμβόλαιο του Χεζόνια και έτσι ο παίκτης θα συνεχίσει να έχει ενεργό ρόλο στο ροτέισον του Κένι Άτκινσον, με τους Καβς να έχουν ξεκινήσει τη σεζόν με ρεκόρ 7-7.