· Νίκη Βόλου

Νίκη Βόλου: Νοκ άουτ μέχρι το τέλος της σεζόν ο Ομεονγκά

Νέο σοβαρό πρόβλημα τραυματισμού στη Νίκη Βόλου, καθώς μετά τον Αργύρη Δαρέλα και ο Στεφάν Ομεονγκά τίθεται νοκ άουτ μέχρι το τέλος της σεζόν.

Νίκη Βόλου: Νοκ άουτ μέχρι το τέλος της σεζόν ο Ομεονγκά
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Η ατυχία συνεχίζεται για τη Νίκη Βόλου, η οποία καλείται να διαχειριστεί ακόμη μία σημαντική απώλεια λόγω τραυματισμού. Μετά τη ρήξη χιαστού που υπέστη ο Αργύρης Δαρέλας, σοβαρό τραυματισμό αντιμετωπίζει και ο Στεφάν Ομεονγκά.

Ο Βέλγος μέσος, που αποκτήθηκε το περασμένο καλοκαίρι από τον Πανσερραϊκό, υπέστη αποκόλληση του τένοντα του ορθού μηριαίου στη λεκάνη, τραυματισμός που τον αφήνει εκτός αγωνιστικής δράσης για το υπόλοιπο της φετινής αγωνιστικής περιόδου.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της ΠΑΕ Νίκη Βόλου, ο ποδοσφαιριστής θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση στη Λάρισα, ενώ το διάστημα αποθεραπείας του εκτιμάται ότι θα φτάσει περίπου τους έξι μήνες.

Τη φετινή σεζόν είχε καταγράψει 11 συμμετοχές, αποτελώντας ένα από τα βασικά στελέχη της μεσαίας γραμμής.

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