76ers - Pacers 131-124: Μάξεϊ και Μπράουν έκαμψαν την αντίσταση της Ιντιάνα

Οι Indiana Pacers το πάλεψαν, αλλά οι Philadelphia 76ers δεν «λύγισαν». Ο Τζέιλεν Μπράουν έσπασε το ρεκόρ του με τους Boston Celtics, πετυχαίνοντας 31 πόντους, ενώ ο Ταϊρίς Μάξεϊ που μας έχει συνηθίσει σε αρκετά καλές επιδόσεις σκόραρε 25 πόντους και μοίρασε 6 ασίστ.

Φυσικά τα φώτα στράφηκαν στον ΛεΜπρόν Τζέιμς, ο οποίος έβγαλε 11 ασίστ και ανέβηκε στο νούμερο τρία όλων των εποχών, ξεπερνώντας τον Τζέισον Κιντ. Βέβαια, παρά την ηλικία του, πέτυχε και 15 πόντους και δείχνει ότι είναι ακόμα σε κορυφαία φόρμα και έχει να προσφέρει πολλά στους 76ers.

Από την πλευρά των ηττημένων, ο Πασκάλ Σιάκαμ ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής για τους Πέισερς, σημειώνοντας 31 πόντους, ωστόσο η εξαιρετική του εμφάνιση δεν ήταν αρκετή για να αποτρέψει την ήττα. Η Ιντιάνα έβαλε δύσκολα στη Φιλαδέλφεια και παρέμεινε ανταγωνιστική μέχρι τα τελευταία λεπτά, όμως οι 76ers διαθέτουν φέτος μεγάλη ποιότητα και στα κρίσιμα σημεία της αναμέτρησης βρήκαν τις λύσεις

Με τη συγκεκριμένη νίκη, οι Philadelphia 76ers ανέβασαν το ρεκόρ τους στο 11-3, συνεχίζοντας την εξαιρετική τους πορεία, ενώ οι Indiana Pacers υποχώρησαν στο 5-9, καθώς εξακολουθούν να ταλαιπωρούνται από αρκετά προβλήματα τραυματισμών από το ξεκίνημα της σεζόν.

Τα δωδεκάλεπτα: 29-35, 58-57, 97-87, 131-124.