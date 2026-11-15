Άνετη νίκη για τη Μπολόνια με σούπερ Φρέιζιερ και Καρ πριν τον Παναθηναϊκό AKTOR

Η Βίρτους Μπολόνια πέρασε με άνεση από την έδρα της Τρέντο, επικρατώντας με 88-75 και παραμένοντας στην κορυφή του ιταλικού πρωταθλήματος με ρεκόρ 7-1. Οι Ιταλοί χαλάρωσαν στο φινάλε, με αποτέλεσμα η τελική διαφορά να μην αποτυπώνει πλήρως την εικόνα του αγώνα, καθώς θα μπορούσαν να έχουν επικρατήσει με ακόμη μεγαλύτερο σκορ.

Κορυφαίος για την ομάδα του Άλεξ Μουμπρού ήταν ο Τρέντ Φρέιζιερ με 18 πόντους (6/10 τρίποντα), 1 ριμπάουντ και 1 ασίστ. Άξιος συμπαραστάτης του και ο Μάρκους Καρ, με τον πρώην παίκτη του Άρη να ολοκληρώνει την αναμέτρηση με 17 πόντους, 4 ασίστ και 2 ριμπάουντ.

Στην αντίπερα όχθη, ο Κουίνσι Ολίβαρι ήταν πληθωρικός με 23 πόντους, 6 ριμπάουντ και 5 ασίστ, ωστόσο δεν ήταν αρκετά για να αποτρέψουν την ήττα της ομάδας του. Καλός και ο Νιάνγκ με 10 πόντους και 7 ριμπάουντ.

Πλέον, η ομάδα της Μπολόνια στρέφει την προσοχή της στην εντός έδρας αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό AKTOR, για τη 12η αγωνιστική της EuroLeague, στο πρώτο από τα δύο παιχνίδια της «διαβολοβδομάδας».

Τα δεκάλεπτα: 13-24, 32-39, 48-70, 75-88.