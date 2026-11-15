Ολυμπιακός: Έσπασε το σερί των 7,5 χρόνων μετά την αποχώρηση Λιόλιου από την ΕΟΚ

Περίπου επτάμισι χρόνια είχαν περάσει από την τελευταία φορά που ο Ολυμπιακός γνώρισε ήττα στο πρωτάθλημα από ομάδα πλην του Παναθηναϊκού. Ένα σερί που έμοιαζε να μην έχει τέλος, μέχρι να έρθει ο Άρης και να επικρατήσει με το εμφατικό 100-78 στο Αλεξάνδρειο για την 7η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Η ήττα των «ερυθρόλευκων» από τους Θεσσαλονικείς ήρθε λίγο μετά την αποχώρηση του Βαγγέλη Λιόλιου από την προεδρία της ΕΟΚ και την προφυλάκισή του στο πλαίσιο της υπόθεσης που συγκλονίζει το ελληνικό μπάσκετ. Ένα αποτέλεσμα που, ανεξάρτητα από τις αγωνιστικές του αιτίες, αποκτά ξεχωριστό συμβολισμό μέσα στο νέο σκηνικό που διαμορφώνεται στο άθλημα.

Για να βρούμε την προηγούμενη ήττα του Ολυμπιακού από αντίπαλο πλην Παναθηναϊκού στην κανονική περίοδο της GBL, πρέπει να γυρίσουμε στις 19 Απριλίου 2019. Τότε, το Περιστέρι είχε επικρατήσει με 81-76, σε μια από τις τελευταίες φορές που κάποια ομάδα κατάφερε να «λυγίσει» τους Πειραιώτες στο πρωτάθλημα.

Χρειάστηκε να περάσουν λοιπόν 7,5 χρόνια για να επαναληφθεί κάτι αντίστοιχο. Και συνέβη σε μια από τις πιο... ιδιαίτερες περιόδους για το ελληνικό μπάσκετ.