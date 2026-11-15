Άρης - Ολυμπιακός 100-78: Κυρίαρχοι οι «κιτρινόμαυροι», διέλυσαν τους Πειραιώτες στο Αλεξάνδρειο

Με εμφάνιση βγαλμένη από τις πιο ένδοξες εποχές του, ο Άρης «σμπαράλιασε» με 100-78 τον Ολυμπιακό στο κατάμεστο «Παλέ», υποχρεώνοντας τους «ερυθρόλευκους» στην πρώτη τους ήττα στη φετινή GBL και πρώτη σε παιχνίδι κανονικής περιόδου έπειτα από σχεδόν ενάμισι χρόνο.

Οι «κιτρινόμαυροι» του Βασίλη Σπανούλη ανέβασαν κατακόρυφα την απόδοσή τους στο δεύτερο ημίχρονο και έφτασαν απολύτως δίκαια στην άνετη επικράτηση.

Με αυτό το αποτέλεσμα, η ομάδα της Θεσσαλονίκης, η οποία έχει ήδη νικήσει και τον Παναθηναϊκό AKTOR, βελτίωσε το ρεκόρ της σε 6-1. Στο ίδιο σημείο βρίσκεται πλέον και ο Ολυμπιακός, ο οποίος γνώρισε την πρώτη του ήττα στο φετινό πρωτάθλημα, έχοντας ωστόσο και την ποινή των δύο βαθμών από την προηγούμενη σεζόν.

Για τους νικητές, ο Μόργκαν ήταν ο πρώτος σκόρερ με 21 πόντους, ενώ ο Ντιμιτρίεβιτς ακολούθησε με 19 πόντους και 6 ασίστ. Πολύτιμη ήταν και η συνεισφορά του Μπιρτς, που πρόσθεσε 14 πόντους και 3 ριμπάουντ, καθώς και του Ρόμπινσον-Ερλ, ο οποίος ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 9 πόντους και 9 ριμπάουντ.

Από την πλευρά του Ολυμπιακού, ο Εβάν Φουρνιέ ήταν μια ομάδα μόνος του, σημειώνοντας 29 πόντους, με 3 ριμπάουντ και 2 ασίστ, ενώ ο Σάσα Βεζένκοφ είχε 19 πόντους και 7 ριμπάουντ. Στο τελευταίο δεκάλεπτο θετική παρουσία είχε και ο Εντιάι, με 10 πόντους, 3 ριμπάουντ και 2 τάπες.

Θυμίζουμε πως στα μέσα της τέταρτης περιόδου αποβλήθηκε με δεύτερη τεχνική ποινή ο Γιώργος Μπαρτζώκας, ο οποίος διαμαρτυρήθηκε με έντονο τρόπο σε έναν από τους διαιτητές του αγώνα.

Η εξέλιξη του αγώνα

Ο Άρης ξεκίνησε με «ορμή» το παιχνίδι και με τρία τρίποντα από Ντιμιτρίεβιτς, Μήτρου-Λονγκ και Μοκόκα έκανε το 9-0, δείχνοντας από πολύ νωρίς τις προθέσεις του.

Ο Ολυμπιακός αφυπνίστηκε και με 6-0 σερί μείωσε στους τρεις πόντους για το 9-6, με τον Μήτρου-Λονγκ να απαντάει ξανά έξω από τα 6.75 για το 12-6. Με δύο βολές του Μπιρτς η ομάδα του Σπανούλη ξέφυγε στο +7 (16-9), όμως οι Πειραιώτες με νέο 7-0 ισοφάρισαν σε 16-16 στο 7'. Ο Φουρνιέ έδωσε για πρώτη φορά προβάδισμα στον Ολυμπιακό για το 18-21, με το πρώτο δεκάλεπτο να ολοκληρώνεται στο 23-23 χάρις ένα εύστοχο ζευγάρι βολών από τον Μόργκαν.

Άμεσο impact είχε για τον Ολυμπιακό η είσοδος του Εντιάι στο παιχνίδι, με τον Σενεγαλέζο να δίνει εκ νέου το προβάδισμα στην ομάδα του με δύο καρφώματα για το 26-27. Με απίθανο alley-oop κάρφωμα ωστόσο, ο Θανάσης έκανε το 31-28 για τον Άρη, βάζοντας «φωτιά» στο Αλεξάνδρειο. Με επιμέρους 10-4 και την επίθεσή τους σε πολύ καλή κατάσταση, οι «κιτρινόμαυροι» διατηρούσαν σταθερά το προβάδισμα και με καλάθι του Λιντέλ έκαναν το 41-35 στο 16'. Το σύνολο του Μπαρτζώκα από την άλλη πλησίασε σε απόσταση αναπνοής με βολές του Νετζήπογλου για το 45-43, με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν στα αποδυτήρια με το σκορ στο 47-43.

Ο Ολυμπιακός δεν... εμφανίστηκε στο πρώτο τρίλεπτο του δευτέρου μέρους και ως αποτέλεσμα ο Άρης έφτασε μέχρι και το ύψιστο +14 για το 59-45. Πέραν του Φουρνιέ, κανένας άλλος παίκτης των Πειραιωτών δεν μπόρεσε να συνεισφέρει επιθετικά. Η διαφορά έφτασε στο +16 (66-50) με καλάθι του Μήτρου Λονγκ, ο Ολυμπιακός είχε χάσει πλήρως τη συγκέντρωσή του και ο Τολιόπουλος στην εκπνοή της τρίτης περιόδου με τρίποντο από μακριά έκανε το 76-59, αποκτώντας σαφές προβάδισμα ενόψει της τελικής ευθείας.

Με νέο καλάθι τριών πόντων στο 33', ο Τολιόπουλος έκανε το 81-63 (+18), ενώ η διαφορά ξέφυγε μέχρι και το +21 με κάρφωμα του Μπιρτς (89-68). Το αποτέλεσμα είχε ήδη κριθεί, ο Εντιάι έκανε μόνος του 6-0 σερί για το 89-74, o Λιντέλ έδωσε τη «χαριστική βολή» με τρίποντο για το 92-74, ενώ το τελικό 100-78 «σφράγισε» τη νίκη για την ομάδα του Σπανούλη, υποχρεώνοντας τον Ολυμπιακό στην πρώτη του ήττα στην Stoiximan GBL.

Τα δεκάλεπτα: 23-23, 47-43, 76-59, 100-78

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