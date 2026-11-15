Nations League: «Βαριά» αλλά ανώδυνη ήττα για την Κύπρο – Προκρίθηκε στα playoffs ανόδου

Με ήττα ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις της στο Nations League η Κύπρος, καθώς το Μαυροβούνιο έκανε εντυπωσιακό πέρασμα από τη Λευκωσία. Παρά το αρνητικό αποτέλεσμα, η κυπριακή ομάδα κράτησε τη δεύτερη θέση και πήρε το εισιτήριο για τα playoffs ανόδου στη League B.

Οι φιλοξενούμενοι πήραν προβάδισμα μόλις στο 5ο λεπτό, με τον Οσμάιλιτς, ενώ η Κύπρος βρήκε την απάντηση στο 52’, όταν ο Πίττας ευστόχησε από την άσπρη βούλα κι έφερε το παιχνίδι στα ίσα.

Η αντίδραση, ωστόσο, δεν είχε συνέχεια. Στο 58’ ο Βούκοτιτς έδωσε ξανά το προβάδισμα στο Μαυροβούνιο, ενώ στο 67’ ο Κριστόβιτς ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 3-1 για την ομάδα του. Ο ίδιος παίκτης βρήκε ξανά δίχτυα στο 83’, διαμορφώνοντας το τελικό 1-4.

Η τελική βαθμολογία στον όμιλο της Κύπρου