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Nations League: «Βαριά» αλλά ανώδυνη ήττα για την Κύπρο – Προκρίθηκε στα playoffs ανόδου

Η Κύπρος γνώρισε «βαριά» εντός έδρας ήττα (1-4) από το Μαυροβούνιο, αλλά διατήρησε τη δεύτερη θέση στον όμιλό της κι εξασφάλισε τη συμμετοχή της στα playoffs ανόδου στη League B του Nations League.

Nations League: «Βαριά» αλλά ανώδυνη ήττα για την Κύπρο – Προκρίθηκε στα playoffs ανόδου
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Με ήττα ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις της στο Nations League η Κύπρος, καθώς το Μαυροβούνιο έκανε εντυπωσιακό πέρασμα από τη Λευκωσία. Παρά το αρνητικό αποτέλεσμα, η κυπριακή ομάδα κράτησε τη δεύτερη θέση και πήρε το εισιτήριο για τα playoffs ανόδου στη League B.

Οι φιλοξενούμενοι πήραν προβάδισμα μόλις στο 5ο λεπτό, με τον Οσμάιλιτς, ενώ η Κύπρος βρήκε την απάντηση στο 52’, όταν ο Πίττας ευστόχησε από την άσπρη βούλα κι έφερε το παιχνίδι στα ίσα.

Η αντίδραση, ωστόσο, δεν είχε συνέχεια. Στο 58’ ο Βούκοτιτς έδωσε ξανά το προβάδισμα στο Μαυροβούνιο, ενώ στο 67’ ο Κριστόβιτς ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 3-1 για την ομάδα του. Ο ίδιος παίκτης βρήκε ξανά δίχτυα στο 83’, διαμορφώνοντας το τελικό 1-4.

Η τελική βαθμολογία στον όμιλο της Κύπρου

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