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ΑΕΚ: Ο Ραφαέλ Λεάο της Γαλατασαράι κάνει αγώνα δρόμου για να προλάβει τη Νέα Φιλαδέλφεια

Ο Ραφαέλ Λεάο καταβάλλει προσπάθεια για να είναι διαθέσιμος στην αναμέτρηση της Γαλατασαράι με την ΑΕΚ στις 8 Δεκεμβρίου, στο πλαίσιο της League Phase του Champions League.

Βαγγέλης Πάτας

ΑΕΚ: Ο Ραφαέλ Λεάο της Γαλατασαράι κάνει αγώνα δρόμου για να προλάβει τη Νέα Φιλαδέλφεια
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Ο Πορτογάλος επιθετικός τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης της Γαλατασαράι με την Αμεντσπόρ, με τις εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε να δείχνουν θλάση και αιμάτωμα στον οπίσθιο μηριαίο του δεξιού ποδιού.

Το πρόβλημα αυτό θέτει εν αμφιβόλω τη συμμετοχή του στο παιχνίδι με την ΑΕΚ για την 6η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Τα δημοσιεύματα στην Τουρκία, όμως, αναφέρουν ότι ο Πορτογάλος εξτρέμ κάνει αγώνα δρόμου για να προλάβει τη συγκεκριμένη αναμέτρηση.

Το παιχνίδι είναι προγραμματισμένο για τις 8 Δεκεμβρίου στις 22:00 στην Allwyn Arena, ημερομηνία που έχει κυκλώσει η πλευρά της Γαλατασαράι ως στόχο για την επιστροφή του 27χρονου ποδοσφαιριστή.

Ο Λεάο μετράει μέχρι στιγμής 11 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, έχοντας σημειώσει δύο γκολ και μοιράσει μία ασίστ.

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