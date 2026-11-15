Μασούρας: «Όταν έρχονται οι δύσκολες στιγμές ξέρουμε τι να κάνουμε»

Ο Γιώργος Μασούρας εκπροσώπησε τους ποδοσφαιριστές της Εθνικής Ελλάδος στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου, λίγες ώρες πριν από την αναμέτρηση με τη Σερβία στον Βόλο.

Ο διεθνής εξτρέμ αναφέρθηκε στην προσπάθεια της «Γαλανόλευκης» να αφήσει πίσω της τη βαριά ήττα από την Ολλανδία στο Άμστερνταμ, δίνοντας έμφαση στην ανάγκη για αντίδραση στο τελευταίο παιχνίδι της ομάδας στο φετινό Nations League.

Όσα δήλωσε ο Μασούρας:

«Φυσιολογικό να υπάρχει μια δυσκολία να αντιμετωπίσεις μια οδυνηρή ήττα. Όλα τα παιδιά έχουν αντιμετωπίσει τέτοια, είναι επαγγελματίες. Έχουμε μάθει να ισορροπούμε. Όταν έρχονται οι δύσκολες στιγμές ξέρουμε τι να κάνουμε. Θα κάνουμε τα πάντα για να επιστρέψουμε από αυτό.

Νομίζω πως το σημαντικό διάστημα από την ήττα πέρασε. Έπεσε η σκόνη και πέρασαν οι ώρες, στην αρχή ήταν έντονα τα συναισθήματα και πιο δύσκολο. Στην αρχή σκέφτεσαι τι έκανες και πως μπορείς περισσότερο να βοηθήσεις. Όταν περνάνε οι ώρες και μαζευόμαστε επικρατεί η λογική και γινόμαστε πιο δυνατοί. Έτσι έγινε. Σκεφτόμαστε όπως πάντα, τονίζουμε ξανά αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή, διεκδικούμε την είσοδο στις 8 καλύτερες ομάδες. Δεν είναι κάτι απλό. Πετύχαμε ήδη τον στόχο της 3ης θέσης, ακόμη διεκδικούμε το παραπάνω και δεν θα αφήσουμε την ευκαιρία να φύγει.

Φυσιολογικό να έχουμε κάνει αρκετές συζητήσεις. Αυτό που μένει στο τέλος και αυτό που έχουμε καταλάβει όλα τα παιδιά, θα μπορούσε να μην είναι τόσο σκληρό το μάθημα. Αυτό που μένει είναι ο στόχος που έχουμε μπροστά μας, εμείς φτάσαμε εδώ, δεν μας χαρίστηκε, δεν θα αφήσουμε την ευκαιρία».