· Περιστέρι

Ξανθόπουλος: «Θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι πάντα, να μην έχουμε έπαρση και εφησυχασμό»

Ικανοποιημένος από τη νίκη του Περιστερίου με 84-67 απέναντι στη Μύκονο εμφανίστηκε ο Βασίλης Ξανθόπουλος, ο οποίος στάθηκε στη βελτιωμένη αμυντική λειτουργία της ομάδας του στο δεύτερο ημίχρονο.

Ξανθόπουλος: «Θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι πάντα, να μην έχουμε έπαρση και εφησυχασμό»
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Το Περιστέρι επικράτησε με 84-67 της Μυκόνου, με τον Βασίλη Ξανθόπουλο να εμφανίζεται ικανοποιημένος από την εικόνα της ομάδας του, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην αμυντική της παρουσία στο δεύτερο ημίχρονο.

Όσα είπε ο Ξανθόπουλος:

«Είμαι ικανοποιημένος, νικήσαμε μια καλή ομάδα. Η ομάδα μας πρέπει να ανεβάζει την ένταση στην άμυνα. Θα υπάρχουν βραδιές που δεν θα είμαστε εύστοχοι και θα πρέπει να έχουμε βάση την άμυνά μας. Στο δεύτερο ημίχρονο το κάναμε. Όλες οι ομάδες μπορούν να πάνε παντού και να κερδίσουν, σίγουρα από την 5η θέση και κάτω. Θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι πάντα, να μην έχουμε έπαρση και εφησυχασμό.

Έχουμε πολλά νεαρά παιδιά, με εξαίρεση τον Νίκολς και τον Γκιουζέλη είναι όλοι οι παίκτες μας κάτω από 30. Πρέπει συνέχεια να μαθαίνουν, όπως κι εγώ μάθαινα συνέχεια. Έχεις πάντα πράγματα να μάθεις, είτε ως παίκτης, είτε ως προπονητής, στις νίκες ή τις ήττες».

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