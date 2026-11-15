Ρογκαβόπουλος: «Ήταν δύσκολο διάστημα για μένα, κυρίως ψυχολογικά»

Στην αγωνιστική δράση επέστρεψε ο Νίκος Ρογκαβόπουλος, ο οποίος είχε θετική παρουσία στη νίκη του Παναθηναϊκού επί του Κολοσσού, σημειώνοντας 14 πόντους.

Ο Έλληνας διεθνής φόργουορντ δεν έκρυψε την ικανοποίησή του για την επιστροφή του, εξηγώντας πως το διάστημα της απουσίας του ήταν ιδιαίτερα απαιτητικό σε ψυχολογικό επίπεδο.

Αναλυτικά όσα δήλωσε στον ΣΠΟΡ FM TV:

«Είμαι χαρούμενος που επέστρεψα. Ήταν πολύ δύσκολο διάστημα, κυρίως ψυχολογικά παρά στο κομμάτι της υγείας. Το τελευταίο τετράμηνο είχα κάποιες δυσκολίες με το σώμα μου. Προσπαθώ για το καλύτερο, έχουμε κάνει μεγάλη προσπάθεια να επανέλθω και ελπίζω να παραμείνω υγιής για να συνεχίσω να προσφέρω.

Είμαστε χαρούμενοι με τη νίκη. Στο τέλος χάσαμε μια καλή διαφορά. Πρέπει να συνεχίσουμε τη δουλειά και να βελτιωθούμε, καθώς έχουμε μπροστά μας μια δύσκολη εβδομάδα και πρέπει να κάνουμε το 2/2. Η συγκέντρωση είναι το στοιχείο που πρέπει να βελτιώσουμε».