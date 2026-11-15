Παναθηναϊκός - Κολοσσός 78-73: Άνετη επικράτηση και τώρα το μυαλό στη «διαβολοβδομάδα»

Ένα άνετο μεσημέρι είχε την ευκαιρία να περάσει ο Παναθηναϊκός ο οποίος επικράτησε του Κολοσσού με 78-73. Ο Παναθηναϊκός, στην επιστροφή του Νίκου Ρογκαβόπουλου μετά την απουσία του λόγω του τραυματισμού του, έδειξε να έχει αφήσει πίσω του την ήττα από την Μπαρτσελόνα και πλέον βάζει… μπροστά για την πολύ δύσκολη εβδομάδα που ακολουθεί, με τα παιχνίδια της Τρίτης και της Πέμπτης σε Μπολόνια και Κάουνας αντίστοιχα. Στα... μείον του παιχνιδιού η... χαλάρωση στο τελευταίο κομμάτι του αγώνα που έδωσε τη δυνατότητα στον Κολοσσό να ροκανίσει τη διαφορά και να τη ρίξει στους 5 πόντους.

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε την αναμέτρηση με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς να έχει στην πεντάδα του Σλούκα, Μωραΐτη και τον αρχηγό του “τριφυλλιού” να ξεκινάει από νωρίς τις ασίστ. Ο Μπόνγκα από τη γωνία έκανε το 3-0, αλλά στη συνέχεια οι γηπεδούχοι δε μπορούσαν να ανεβάσουν ρυθμό. Ο Κολοσσός πατούσε πολύ καλύτερα το glass floor και μάλιστα με τρίποντο του Καμπερίδη, με τη συμπλήρωση 4 λεπτών αγώνα, η ομάδα του Λυκογιάννη πέρασε μπροστά με 7-10, με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς να μην περιμένει το τηλεοπτικό τάιμ άουτ και να διακόπτει άμεσα το ματς.

Σλούκας και αλλαγές πάτησαν… γκάζι

Ο “Ζοτς” έριξε νωρίς νωρίς στο ματς τον Κέντρικ Ναν, με τον Κώστα Σλούκα να είναι ο παίκτης που έκανε τη διαφορά. Με 2 τρίποντα και 3 ασίστ στο πρώτο πεντάλεπτο ο Έλληνας παίκτης οδήγησε την ομάδα του στο 17-12, τρία λεπτά πριν το τέλος της περιόδου, με τον τεχνικό των γηπεδούχων να συνεχίζει τις αλλαγές και ανάμεσα σε αυτές να είναι και ο Νίκος Ρογκαβόπουλος ο οποίος επέστρεψε μετά από αρκετές εβδομάδες αποχής. Ο Ναν με τρίποντο έκανε το 20-12, μεγαλώνοντας ακόμα περισσότερο το σερί των γηπεδούχων σε 9-0.Ο Παναθηναϊκός όσο περνούσε ο χρόνος ανέβαζε ρυθμό και με ωραίες, ομαδικές φάσεις το δεκάλεπτο “έκλεισε” με σκορ 26-15.

Θετική η επιστροφή “Ρόγκα”

Το δεύτερο δεκάλεπτο ήταν μια ακόμα καλύτερη συνέχεια του κλεισίματος του πρώτου. Ο Παναθηναϊκός ήταν απόλυτα προσηλωμένος στον στόχο του και αποφεύγοντας τα λάθη (μόλις ένα στο πρώτο δεκάλεπτο) είχε επιβάλλει πλήρως τον ρυθμό του. Στο 15’ ο Παναθηναϊκός ήταν μπροστά με 38-22, με τον Νίκο Ρογκαβόπουλο να αφήνει πολύ καλές εντυπώσεις, την ώρα που οι “πράσινοι” είχαν φτάσει τις 13 ασίστ, με τον “Ζοτς” να ρίχνει στο ματς και τον Γιάννη Κουζέλογλου.

Άνετα στο ημίχρονο οι “πράσινοι”

Ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε με 41-22 αλλά στη συνέχεια έριξε ρυθμό αμυντικά και με λάθος επιλογές στην επίθεση έδωσε το δικαίωμα στον Κολοσσό να μειώσει. Με 0-8 σερί από τον Τσιακμά η ομάδα της Ρόδου μετέτρεψε το σκορ σε 41-30, με τον Καμπερίδη με δύο ακόμα βολές να ρίχνει τη διαφορά στους 8 πόντους και το σερί του κολοσσού να φτάνει στο 0-11. Δυο καλές άμυνες ήταν αρκετές για τον Παναθηναϊκό ώστε να αλλάξουν και πάλι το μομέντουμ και να πάνε οι ομάδες στα αποδυτήρια με σκορ 45-35.

Εξαιρετικός Παναθηναϊκός σε άμυνα και επίθεση

Σλούκας και Ναν ξεκίνησαν με εντυπωσιακό τρόπο το δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης και στο πρώτο τρίλεπτο του δευτέρου ημιχρόνου έφτασαν και οι δύο μαζί τις 10 ασίστ (από 5 ο καθένας, με τον Παναθηναϊκό στο 23’ να είναι μπροστά με 50-37. Η ομάδα του Ομπράντοβιτς όποτε ήθελε… πάταγε γκάζι και έκανε ακόμα πιο άνετη τη ζωή της, με αποτέλεσμα στα μισά της περιόδου να είναι μπροστά με 14 πόντους, 54-40. Στη συνέχεια του δεκαλέπτου ο Φρανσίσκο ήταν ο παίκτης που άρχισε να παίρνει τα… πάνω του και με σερί δικούς του πόντους και ενέργειες, οι “πράσινοι” πήραν προβάδισμα με 61-46, με τον Δημήτρη Μωραΐτη να πετυχαίνει… τριποντάρα στην λήξη της τρίτης περιόδου και να “γράφει” το 66-48.

Ο Ουίλις το πήρε πάνω του, ο Παναθηναϊκός δεν απειλήθηκε

Η τέταρτη και τελευταία περίοδος ξεκίνησε με τον Ουίλις να παίρνει το… όπλο του. Ο Αμερικανός του “τριφυλλιού” πέτυχε ένα φοβερό τρίποντο και στη συνέχεια ακολούθησαν άλλοι 6 πόντοι από τον ίδιο με αποτέλεσμα το σκορ στο 33’ να είναι 68-58, με τον Κολοσσό να μην τα παρατάει μεν, τον Παναθηναϊκό όμως να μην απειλείται ουσιαστικά δε. Απάντηση των “πράσινων” με 7-0 σερί για το 75-68, πέντε λεπτά πριν από το τέλος του αγώνα. Στο τέλος ο Παναθηναϊκός χαλάρωσε αδικαιολόγητα και έδωσε την ευκαιρία στον Κολοσσό να ροκανίσει τη διαφορά με την αναμέτρηση να "κλείνει" στο 78-83.

Τα Δεκάλεπτα: 26-15, 45-35, 66-48, 78-83

Συνολικά στατιστικά αναμέτρησης