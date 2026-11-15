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Γιάννης Κωνσταντέλιας: Γιατί η Ντόρτμουντ δεν πληρώνει πλέον τον μισθό του

Η πολύμηνη απουσία του Γιάννη Κωνσταντέλια λόγω της ρήξης χιαστού έχει κι οικονομική διάσταση για την Μπορούσια Ντόρτμουντ, καθώς η ασφαλιστική κάλυψη αναλαμβάνει την καταβολή των αποδοχών του μετά τις πρώτες έξι εβδομάδες.

Γιάννης Κωνσταντέλιας: Γιατί η Ντόρτμουντ δεν πληρώνει πλέον τον μισθό του
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Η μεταγραφή του Έλληνα μεσοεπιθετικού στη γερμανική ομάδα δεν ξεκίνησε όπως θα περίμεναν οι δύο πλευρές. Ο Έλληνας ποδοσφαιριστής στάθηκε άτυχος στις πρώτες του εμφανίσεις με τη φανέλα των Βεστφαλών, καθώς υπέστη ρήξη πρόσθιου χιαστού στο αριστερό γόνατο, στην αναμέτρηση με το Αμβούργο.

Ο σοβαρός τραυματισμός του «Ντέλια» και το διάστημα που θα χρειαστεί να μείνει εκτός δράσης υποχρέωσαν την Ντόρτμουντ να αναζητήσει λύση στη μεταγραφική αγορά, παρά το γεγονός ότι αρχικά δεν είχε προγραμματίσει κάποια επιπλέον κίνηση. Τελικά, απέκτησε τον Ίθαν Νουανέρι από την Άρσεναλ με τη μορφή δανεισμού.

Όπως αναφέρει το γερμανικό «Kicker», η αποθεραπεία του Κωνσταντέλια εξελίσσεται θετικά. Το χρονικό διάστημα που απαιτείται συνήθως για την επιστροφή ενός ποδοσφαιριστή μετά από ρήξη πρόσθιου χιαστού υπολογίζεται στους οκτώ με εννέα μήνες, με τα τέλη Απριλίου να αποτελούν ένα ενδεικτικό χρονικό ορόσημο για την επανεμφάνιση του Έλληνα μεσοεπιθετικού.

Η απουσία του, ωστόσο, έχει και μία ενδιαφέρουσα οικονομική παράμετρο για την Ντόρτμουντ. Σύμφωνα με δημοσίευμα της «BILD», το ασφαλιστικό πλαίσιο που εφαρμόζεται στη Γερμανία δίνει τη δυνατότητα στους συλλόγους να περιορίζουν τις μισθολογικές τους υποχρεώσεις όταν ένας ποδοσφαιριστής μένει εκτός για μεγάλο χρονικό διάστημα εξαιτίας τραυματισμού.

Ειδικότερα, όπως επισημαίνει το σχετικό ρεπορτάζ, μετά την παρέλευση έξι εβδομάδων απουσίας λόγω τραυματισμού, η καταβολή των αποδοχών του ποδοσφαιριστή περνά στην ασφαλιστική κάλυψη. Με αυτόν τον τρόπο, ο σύλλογος απαλλάσσεται από την υποχρέωση να καταβάλλει ο ίδιος τον μισθό του για το συγκεκριμένο διάστημα.

Το συγκεκριμένο καθεστώς αφορά και την περίπτωση του Γιάννη Κωνσταντέλια, με την Ντόρτμουντ να μην επιβαρύνεται πλέον με το αντίστοιχο μισθολογικό κόστος κατά τη διάρκεια της αποθεραπείας του.

Μάλιστα, χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί κι ο Εμρέ Τσαν. Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, η ενεργοποίηση της ασφαλιστικής κάλυψης κατά την περίοδο του τραυματισμού του επέτρεψε στην Ντόρτμουντ να εξοικονομήσει περίπου τέσσερα εκατομμύρια ευρώ από τις αποδοχές του Γερμανού ποδοσφαιριστή.

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