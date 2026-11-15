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Παναθηναϊκός – Κολοσσός: Επιστροφή Ρογκαβόπουλου στην «πράσινη» δωδεκάδα

Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος ξεπέρασε τον τραυματισμό του στον οπίσθιο μηριαίο κι επιστρέφει στη διάθεση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, ενόψει της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Κολοσσός, στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής της GBL.

Ηλίας Λαλιώτης

Παναθηναϊκός – Κολοσσός: Επιστροφή Ρογκαβόπουλου στην «πράσινη» δωδεκάδα
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Με τον Έλληνα φόργουορντ στη σύνθεσή του θα παραταχθεί ο Παναθηναϊκός απέναντι στον Κολοσσό Ρόδου, στην αναμέτρηση που θα διεξαχθεί το μεσημέρι της Κυριακής (15/11) στο T-Center.

Ο Ρογκαβόπουλος επιστρέφει στην αγωνιστική δράση, καθώς άφησε πίσω του το πρόβλημα τραυματισμού στον οπίσθιο μηριαίο που τον κράτησε εκτός το προηγούμενο διάστημα. Έτσι, ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς μπορεί να υπολογίζει ξανά στις υπηρεσίες του ενόψει της αναμέτρησης με την ομάδα της Ρόδου.

LIVE MATCH: Παναθηναϊκός - Κολοσσός Ρόδου (13:00, ΣΠΟΡ ΦΜ TV)

Οι «πράσινοι» θέλουν να επιστρέψουν στις νίκες μετά την ήττα από την Μπαρτσελόνα, με τον Ρογκαβόπουλο να αποτελεί μία επιπλέον λύση για τον Σέρβο τεχνικό.

Από εκεί και πέρα, στην εξάδα των ξένων δεν συμπεριλήφθηκαν οι Ματίας Λεσόρ και Μπράνκου Μπάντιο, ενώ εκτός των επιλογών για το ελληνικό πρωτάθλημα παραμένουν οι Μουστάφα Φαλ και Τζέριαν Γκραντ.

Η δωδεκάδα του Παναθηναϊκού: Κέντρικ Ναν, Σιλβέν Φρανσίσκο, Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, Γκέρσον Γιαμπουσέλε, Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, Ίζακ Μπόνγκα, Γιάννης Κουζέλογλου, Ντίνος Μήτογλου, Δημήτρης Μωραΐτης, Νίκος Ρογκαβόπουλος, Κώστας Σλούκας, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης.

Η δωδεκάδα του Κολοσσού: Πέιτον, Μάνιον, Τσιακμάς, Άπσον, Καλαϊτζάκης, Χρηστίδης, Καμπερίδης, Στίβενσον, Μπαρνέτ, Κρούσερ.

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