Μάριο Χεζόνια: Απίθανη εμφάνιση πριν την απόφαση των Καβαλίερς για το μέλλον του (video)

Η αντίστροφη μέτρηση για την παραμονή του Μάριο Χεζόνια στους Κλίβελαντ Καβαλίερς έχει ξεκινήσει, καθώς η ομάδα καλείται να πάρει την τελική της απόφαση σχετικά με το συμβόλαιο του Κροάτη φόργουορντ.

Ο 31χρονος άσος υπέγραψε μη εγγυημένη συμφωνία με τους «Καβς», έχοντας την ευκαιρία να διεκδικήσει μια θέση στο ρόστερ του συλλόγου.

Η σχετική προθεσμία εκπνέει σήμερα,15 Νοεμβρίου, με το Κλίβελαντ να πρέπει να αποφασίσει αν θα μετατρέψει το συμβόλαιό του σε πλήρως εγγυημένο μέχρι το τέλος της σεζόν ή αν θα τον αποδεσμεύσει.

Το προηγούμενο βράδυ, ωστόσο, ο Μάριο Χεζόνια έκανε την κορυφαία φετινή του εμφάνιση με τη φανέλα των Καβαλίερς, οι οποίοι είχαν πολλά προβλήματα, καθώς απουσίαζαν οι Μίτσελ, Χάρντεν, Μόμπλεϊ, Άλεν και Γουότσον.

Ο Κροάτης το εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο και σε 34 λεπτά συμμετοχής, μέτρησε 22 πόντους με 9/12 σουτ, 7 ριμπάουντ και 4 ασίστ!

Ο Χεζόνια έχει ξεκαθαρίσει πως επιθυμεί να συνεχίσει την καριέρα του στο NBA κι είναι αποφασισμένος να εξαντλήσει τις πιθανότητές του.

Την ίδια στιγμή, πάντως, δεν λείπουν οι ενδιαφερόμενοι από την EuroLeague, οι οποίοι θα μπορούσαν να του προσφέρουν συμβόλαιο με σημαντικές οικονομικές απολαβές, εφόσον μείνει ελεύθερος.