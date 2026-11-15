Γιάννης Αντετοκούνμπο: Μάγεψε το NBA με την εξωπραγματική ασίστ στον Κλέι Τόμπσον (video)
Δείτε τα highlights από την εμφάνιση του Γιάννη Αντετοκούνμπο και την απίθανη πάσα του στον Κλέι Τόμπσον.
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο οδήγησε τους Χιτ σε τέταρτη σερί νίκη, 137-117 επί των Πίστονς στο Μαϊάμι, με μια σαρωτική εμφάνιση.
Ο 31χρονος σούπερ σταρ είχε 34 πόντους (7/9 βολές, 12/15 δίποντα, 1/2 τρίποντα), 14 ριμπάουντ, 8 ασίστ, 3 τάπες, 1 κλέψιμο και 3 λάθη σε 31 λεπτά.
Mάλιστα, μέσα στα υπόλοιπα highlights του ξεχώρισε μια μαγική πάσα κάτω από τα πόδι, χωρίς να βλέπει, στον Κλέι Τόμπσον, ο οποίος ευστόχησε στο τρίποντο.