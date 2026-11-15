Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός 3-2: «Πράσινο» βάφτηκε το ντέρμπι «αιωνίων»

Ο Παναθηναϊκός ήταν ο μεγάλος νικητής στο πρώτο ντέρμπι «αιωνίων» της φετινής Novibet Volley League, επικρατώντας με 3-2 σετ του Ολυμπιακού σε μια αναμέτρηση που κράτησε περισσότερο από δυόμισι ώρες. Το παιχνίδι διεξήχθη στο κλειστό του Μετς χωρίς την παρουσία θεατών, λόγω τιμωρίας των «πράσινων».

Με αυτή τη νίκη, το «τριφύλλι» έφτασε τις τέσσερις σε ισάριθμες αγωνιστικές και διατήρησε το απόλυτο στο πρωτάθλημα, ενώ ο Ολυμπιακός γνώρισε τη δεύτερη διαδοχική ήττα του.

Οι «ερυθρόλευκοι» μπήκαν καλύτερα στο παιχνίδι και πήραν προβάδισμα τεσσάρων πόντων (3-7), όμως ο Παναθηναϊκός αντέδρασε άμεσα και έφερε το σκορ στα ίσα (7-7). Οι δύο ομάδες συνέχισαν να συμβαδίζουν μέχρι το κρίσιμο σημείο, όπου ο Γιάντσουκ με εξαιρετικά σερβίς έδωσε σημαντικό προβάδισμα στους γηπεδούχους (24-20). Οι «πράσινοι» διατήρησαν τον έλεγχο και κατέκτησαν το πρώτο σετ με 25-22.

Στο δεύτερο σετ, ο Ολυμπιακός ανέβασε την απόδοσή του, πήρε από νωρίς διαφορά και έφτασε στο +4 (10-14). Ο Παναθηναϊκός δεν βρήκε απαντήσεις αυτή τη φορά, με τους φιλοξενούμενους να φτάνουν στο 22-25 και να ισοφαρίζουν σε 1-1.

Η ομάδα του Παναθηναϊκού μπήκε δυνατά στο τρίτο σετ και προηγήθηκε με 8-5, ωστόσο ο Ολυμπιακός αντέδρασε και πέρασε μπροστά με 9-10. Οι γηπεδούχοι ανέκτησαν το προβάδισμα και με καθοριστικό άσο του Γιάντσουκ ξέφυγαν με 21-18, φτάνοντας τελικά στο 25-21 και στο 2-1.

Το τέταρτο σετ εξελίχθηκε σε πραγματικό θρίλερ. Ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε με 3-1, αλλά ο Ολυμπιακός επέστρεψε και ισοφάρισε σε 11-11. Οι γηπεδούχοι ξέφυγαν εκ νέου με τρεις πόντους (15-12), όμως οι Πειραιώτες παρέμειναν κοντά και με πρωταγωνιστή τον Σπένσερ έκαναν την ανατροπή, επικρατώντας με 22-25 και στέλνοντας το παιχνίδι στο τάι μπρέικ.

Στο πέμπτο και καθοριστικό σετ, οι δύο ομάδες συμβάδιζαν στο σκορ, με τον Παναθηναϊκό να παίρνει προβάδισμα 10-8 και τον Ολυμπιακό να ισοφαρίζει σε 12-12. Εκεί, όμως, ο Γιάντσουκ ανέλαβε δράση, σημειώνοντας δύο συνεχόμενους άσους και οδηγώντας τους «πράσινους» στο 15-12 και στη μεγάλη νίκη με 3-2 σετ.

Τα σετ: 3-2 (25-22, 22-25, 25-21, 22-25, 15-12).