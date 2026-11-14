· Πορτογαλία

Nations League: «Χάλασε» τη βραδιά του Κριστιάνο η Δανία - «Διπλό» με σφραγίδα Βάργκα η Ουγγαρία

Διαβάστε τα αποτελέσματα της βραδιάς στο Nations League, με τη Δανιά να επικρατεί με 4-1 της Πορτογαλίας, σε ένα βράδυ αφιερωμένο στον Κριστιάνο Ρονάλντο.

Nations League: «Χάλασε» τη βραδιά του Κριστιάνο η Δανία - «Διπλό» με σφραγίδα Βάργκα η Ουγγαρία
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Δανία έκανε τη μεγάλη έκπληξη στη βραδιά που ήταν αφιερωμένη στον Κριστιάνο Ρονάλντο, καθώς επικράτησε με το εμφατικό 4-1 της Πορτογαλίας στην Μπράγκα, για την 5η αγωνιστική του 4ου ομίλου της League A του Nations League.

Οι Πορτογάλοι θέλησαν να τιμήσουν τον εμβληματικό αρχηγό τους, ωστόσο οι Δανοί είχαν διαφορετικά σχέδια και μετέτρεψαν τη βραδιά σε... εφιάλτη για τους γηπεδούχους.

Η Δανία προηγήθηκε με 4-0, χάρη στα γκολ των Χόιμπιεργκ (43', πέναλτι), Χόιλουντ (50', 57') και Άντερσεν (75'), ενώ ο Μπερνάρντο Σίλβα διαμόρφωσε το τελικό 4-1 στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων. Το αποτέλεσμα έβαλε φωτιά στον όμιλο, καθώς η μάχη για την πρώτη θέση, αλλά και τις υπόλοιπες θέσεις της κατάταξης, παραμένει ανοιχτή ενόψει της τελευταίας αγωνιστικής.

Την ίδια ώρα, στη League B, η Σουηδία επικράτησε με 3-2 της Βοσνίας και «κλείδωσε» την πρώτη θέση στον 4ο όμιλο, ενώ η Αυστρία νίκησε με 1-0 την Ιρλανδία και εξασφάλισε την κορυφή του 3ου ομίλου.

Τα αποτελέσματα της 5ης αγωνιστικής:

LEAGUE A

Group 4

  • Πορτογαλία - Δανία 1-4
  • Νορβηγία - Ουαλία 3-1

LEAGUE B

Group 2

  • Β. Ιρλανδία - Ουκρανία 1-0
  • Γεωργία - Ουγγαρία 0-2

Group 3

  • Αυστρία - Ιρλανδία 1-0
  • Κόσοβο - Ισραήλ 0-0

Group 4

  • Ρουμανία - Πολωνία 2-1
  • Σουηδία - Βοσνία 3-2
COMMENTS
LATEST NEWS
00:03 ΣΠΟΡ

Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός 3-2: «Πράσινο» βάφτηκε το ντέρμπι «αιωνίων»

23:49 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Nations League: «Χάλασε» τη βραδιά του Κριστιάνο η Δανία - «Διπλό» με σφραγίδα Βάργκα η Ουγγαρία

23:35 EUROLEAGUE

Το πρόγραμμα-βουνό του Παναθηναϊκού με ντέρμπι «αιωνίων» και 8/10 εκτός έδρας

23:20 SUPER LEAGUE

Ντεσπόντοφ: «Δεν μπορώ να περιγράψω πόσο σημαντική είναι για μένα αυτή η στιγμή»

23:16 EUROLEAGUE

Ήττα για τη Μακάμπι πριν από την αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό

22:59 NBA

Αμφίβολο το μέλλον του Σαμπόνις στο Σακραμέντο - Χόρνετς και Ράπτορς παρακολουθούν την περίπτωσή του

22:45 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Έφτασε στον Βόλο η αποστολή της Εθνικής (pics)

22:22 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Πορτογαλία - Δανία: Σείστηκε το γήπεδο για τον Κριστιάνο Ρονάλντο στο 7ο λεπτό της αναμέτρησης

22:14 ΜΠΑΣΚΕΤ

Ελλάδα - Σλοβακία: Τα highlights από την άνετη νίκη της Εθνικής Γυναικών (vid)

22:00 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Χωρίς τον Ντε Γιονγκ η Ολλανδία στο ματς με τη Γερμανία

21:59 EUROLEAGUE

Ολυμπιακός: Στην «έξοδο» ο Κόντσαρ - Στην αγορά για δύο παίκτες οι «ερυθρόλευκοι»

21:51 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ - Παρτίζαν: Τα highlights από τη φιλική νίκη του «Δικεφάλου»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας