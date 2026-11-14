Nations League: «Χάλασε» τη βραδιά του Κριστιάνο η Δανία - «Διπλό» με σφραγίδα Βάργκα η Ουγγαρία
Διαβάστε τα αποτελέσματα της βραδιάς στο Nations League, με τη Δανιά να επικρατεί με 4-1 της Πορτογαλίας, σε ένα βράδυ αφιερωμένο στον Κριστιάνο Ρονάλντο.
Η Δανία έκανε τη μεγάλη έκπληξη στη βραδιά που ήταν αφιερωμένη στον Κριστιάνο Ρονάλντο, καθώς επικράτησε με το εμφατικό 4-1 της Πορτογαλίας στην Μπράγκα, για την 5η αγωνιστική του 4ου ομίλου της League A του Nations League.
Οι Πορτογάλοι θέλησαν να τιμήσουν τον εμβληματικό αρχηγό τους, ωστόσο οι Δανοί είχαν διαφορετικά σχέδια και μετέτρεψαν τη βραδιά σε... εφιάλτη για τους γηπεδούχους.
Η Δανία προηγήθηκε με 4-0, χάρη στα γκολ των Χόιμπιεργκ (43', πέναλτι), Χόιλουντ (50', 57') και Άντερσεν (75'), ενώ ο Μπερνάρντο Σίλβα διαμόρφωσε το τελικό 4-1 στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων. Το αποτέλεσμα έβαλε φωτιά στον όμιλο, καθώς η μάχη για την πρώτη θέση, αλλά και τις υπόλοιπες θέσεις της κατάταξης, παραμένει ανοιχτή ενόψει της τελευταίας αγωνιστικής.
Την ίδια ώρα, στη League B, η Σουηδία επικράτησε με 3-2 της Βοσνίας και «κλείδωσε» την πρώτη θέση στον 4ο όμιλο, ενώ η Αυστρία νίκησε με 1-0 την Ιρλανδία και εξασφάλισε την κορυφή του 3ου ομίλου.
Τα αποτελέσματα της 5ης αγωνιστικής:
LEAGUE A
Group 4
- Πορτογαλία - Δανία 1-4
- Νορβηγία - Ουαλία 3-1
LEAGUE B
Group 2
- Β. Ιρλανδία - Ουκρανία 1-0
- Γεωργία - Ουγγαρία 0-2
Group 3
- Αυστρία - Ιρλανδία 1-0
- Κόσοβο - Ισραήλ 0-0
Group 4
- Ρουμανία - Πολωνία 2-1
- Σουηδία - Βοσνία 3-2