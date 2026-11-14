Ήττα για τη Μακάμπι πριν από την αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό

Δεν κατάφερε να πάρει τη νίκη η Μακάμπι Τελ Αβίβ, καθώς γνώρισε την ήττα με 82-77 από τη Χάποελ Ιερουσαλήμ στο πρωτάθλημα Ισραήλ, λίγα 24ωρα πριν από την αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό για τη 12η αγωνιστική της EuroLeague.

Αυτή ήταν η τρίτη ήττα της ομάδας του Όντεντ Κάτας σε πέντε αγώνες στο εγχώριο πρωτάθλημα, την ώρα που η Χάποελ Ιερουσαλήμ συνέχισε την αήττητη πορεία της, φτάνοντας τις έξι νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια.

Η αναμέτρηση ήταν ανταγωνιστική στη μεγαλύτερη διάρκειά της, ωστόσο στο τελευταίο δεκάλεπτο η ομάδα του Σάσα Ομπράντοβιτς ανέβασε κατακόρυφα την απόδοσή της και κατάφερε να πάρει το ροζ φύλλο αγώνα. Για τη Μακάμπι ξεχώρισε ο Μαντάρ, ενώ από την πλευρά των νικητών σημαντική συνεισφορά είχαν οι Μίλτον και Κάκοκ.

Τα δεκάλεπτα: 25-21, 41-37, 62-55, 77-82.