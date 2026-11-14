· Μακάμπι Τελ Αβίβ

Ήττα για τη Μακάμπι πριν από την αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό

Η Μακάμπι Τελ Αβίβ ηττήθηκε με 82-77 από τη Χάποελ Ιερουσαλήμ, τρεις ημέρες πριν από το παιχνίδι με τους «ερυθρόλευκους» για τη EuroLeague.

Ήττα για τη Μακάμπι πριν από την αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Δεν κατάφερε να πάρει τη νίκη η Μακάμπι Τελ Αβίβ, καθώς γνώρισε την ήττα με 82-77 από τη Χάποελ Ιερουσαλήμ στο πρωτάθλημα Ισραήλ, λίγα 24ωρα πριν από την αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό για τη 12η αγωνιστική της EuroLeague.

Αυτή ήταν η τρίτη ήττα της ομάδας του Όντεντ Κάτας σε πέντε αγώνες στο εγχώριο πρωτάθλημα, την ώρα που η Χάποελ Ιερουσαλήμ συνέχισε την αήττητη πορεία της, φτάνοντας τις έξι νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια.

Η αναμέτρηση ήταν ανταγωνιστική στη μεγαλύτερη διάρκειά της, ωστόσο στο τελευταίο δεκάλεπτο η ομάδα του Σάσα Ομπράντοβιτς ανέβασε κατακόρυφα την απόδοσή της και κατάφερε να πάρει το ροζ φύλλο αγώνα. Για τη Μακάμπι ξεχώρισε ο Μαντάρ, ενώ από την πλευρά των νικητών σημαντική συνεισφορά είχαν οι Μίλτον και Κάκοκ.

Τα δεκάλεπτα: 25-21, 41-37, 62-55, 77-82.

COMMENTS
LATEST NEWS
23:49 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Nations League: «Χάλασε» τη βραδιά του Κριστιάνο η Δανία - «Διπλό» με σφραγίδα Βάργκα η Ουγγαρία

23:35 EUROLEAGUE

Το πρόγραμμα-βουνό του Παναθηναϊκού με ντέρμπι «αιωνίων» και 8/10 εκτός έδρας

23:20 SUPER LEAGUE

Ντεσπόντοφ: «Δεν μπορώ να περιγράψω πόσο σημαντική είναι για μένα αυτή η στιγμή»

23:16 EUROLEAGUE

Ήττα για τη Μακάμπι πριν από την αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό

22:59 NBA

Αμφίβολο το μέλλον του Σαμπόνις στο Σακραμέντο - Χόρνετς και Ράπτορς παρακολουθούν την περίπτωσή του

22:45 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Έφτασε στον Βόλο η αποστολή της Εθνικής (pics)

22:22 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Πορτογαλία - Δανία: Σείστηκε το γήπεδο για τον Κριστιάνο Ρονάλντο στο 7ο λεπτό της αναμέτρησης

22:14 ΜΠΑΣΚΕΤ

Ελλάδα - Σλοβακία: Τα highlights από την άνετη νίκη της Εθνικής Γυναικών (vid)

22:00 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Χωρίς τον Ντε Γιονγκ η Ολλανδία στο ματς με τη Γερμανία

21:59 EUROLEAGUE

Ολυμπιακός: Στην «έξοδο» ο Κόντσαρ - Στην αγορά για δύο παίκτες οι «ερυθρόλευκοι»

21:51 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ - Παρτίζαν: Τα highlights από τη φιλική νίκη του «Δικεφάλου»

21:43 GREEK BASKET LEAGUE

Καλάθης: «Η προσοχή μας είναι στη Μανρέσα, μετά θα ασχοληθούμε με το ντέρμπι απέναντι στον Άρη»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας