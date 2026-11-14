Ο Βάργκα «σφράγισε» τη νίκη της Ουγγαρίας στην Τιφλίδα (Video)

Σημαντική εκτός έδρας νίκη με 2-0 απέναντι στη Γεωργία πανηγύρισε η Ουγγαρία στην Τιφλίδα, έχοντας σε πρωταγωνιστικό ρόλο τους δύο διεθνείς της ΑΕΚ, Μπάρναμπας Βάργκα και Μιλάν Βιτάλις.

Ο Βάργκα ήταν εκείνος που έβαλε τη σφραγίδα του στην αναμέτρηση, καθώς στο 85ο λεπτό αξιοποίησε την ασίστ του Σόμποζλαι και με κοντινό πλασέ πέτυχε το 0-2. Ο υψηλόσωμος επιθετικός είχε συνολικά πολύ καλή παρουσία, αγωνίστηκε για 86 λεπτά και κυριάρχησε στις εναέριες μονομαχίες, κερδίζοντας τις 10 από τις 18 που διεκδίκησε.

Θετικό ήταν και το παιχνίδι του Μιλάν Βιτάλις, ο οποίος ξεκίνησε στο αρχικό σχήμα και αντικαταστάθηκε στο 70ό λεπτό. Ο μέσος της ΑΕΚ είχε σημαντική συνεισφορά τόσο στη δημιουργία όσο και στην ανασταλτική λειτουργία της ομάδας του, αποτελώντας έναν από τους διακριθέντες της αναμέτρησης μαζί με τους Βάργκα, Σόμποζλαι και Σάλαι.