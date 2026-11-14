Παναθηναϊκός - Παλαιό Φάληρο 28-10: Επιβλητική εμφάνιση και άνετη νίκη για το «τριφύλλι»

Με επιβλητική εμφάνιση και απόλυτη κυριαρχία από το ξεκίνημα μέχρι το φινάλε, ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 28-10 του Παλαιού Φαλήρου, στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής της Water Polo League.

Η ομάδα του Δημήτρη Μάζη μπήκε δυναμικά στην αναμέτρηση και μετέτρεψε από νωρίς το παιχνίδι σε παράσταση για έναν ρόλο, κλείνοντας το πρώτο οκτάλεπτο με το εντυπωσιακό 8-1. Η επιθετική της παραγωγικότητα συνεχίστηκε και στη δεύτερη περίοδο, με το σκορ του ημιχρόνου να διαμορφώνεται στο 17-5.

Οι «πράσινοι» διατήρησαν τον έλεγχο και στο δεύτερο μισό της αναμέτρησης, ανεβάζοντας τη διαφορά στα 14 γκολ (21-7) στο τέλος του τρίτου οκταλέπτου, πριν φτάσουν στο τελικό 28-10.

Ο Παναθηναϊκός είχε εννέα διαφορετικούς σκόρερ, με τους Κωνσταντίνο Γκιουβέτση, Δημήτρη Νικολαΐδη και Νίκο Παπανικολάου να πετυχαίνουν από πέντε γκολ. Τέσσερα πρόσθεσε ο Νίκος Παπασηφάκης και τρία ο Στάθης Καλογερόπουλος.

Με αυτή τη νίκη, το «τριφύλλι» έφτασε τους 18 βαθμούς και βρίσκεται προσωρινά στην τρίτη θέση της βαθμολογίας, έχοντας απολογισμό έξι νίκες και δύο ήττες. Η τελική του θέση θα εξαρτηθεί από το αποτέλεσμα της αναμέτρησης Βουλιαγμένη – Απόλλων Σμύρνης.

Τα οκτάλεπτα: 8-1, 9-4, 4-2, 7-3.