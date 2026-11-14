Προμηθέας - Ηρακλής 92-99: Καταιγιστικός ο Γηραιός «λύγισε» τους Πατρινούς
Ο Ηρακλής άντεξε στην αντεπίθεση του Προμηθέα και πανηγύρισε τη νίκη με 99-92, έχοντας αποκτήσει σημαντικό προβάδισμα στο τρίτο δεκάλεπτο χάρη στην εξαιρετική του ευστοχία από την περιφέρεια.
Ο Ηρακλής πανηγύρισε σημαντική νίκη με 99-92 επί του Προμηθέα, σε ένα παιχνίδι με πολλές εναλλαγές στο σκορ και υψηλό επιθετικό ρυθμό.
Οι φιλοξενούμενοι μπήκαν καλύτερα στην αναμέτρηση και έκλεισαν την πρώτη περίοδο μπροστά με 26-23, ενώ στη δεύτερη περίοδο ανέβασαν ακόμη περισσότερο την απόδοσή τους, φτάνοντας μέχρι και στο +16 (48-32). Ο Προμηθέας, ωστόσο, αντέδρασε εντυπωσιακά και κατάφερε να περιορίσει τη διαφορά στους τρεις πόντους (50-47) μέχρι την ανάπαυλα.
Στο τρίτο δεκάλεπτο οι Πατρινοί πλησίασαν ακόμη περισσότερο, μειώνοντας στον πόντο (67-66), όμως ο Ηρακλής απάντησε με τέσσερα τρίποντα στο τελευταίο τρίλεπτο και έκλεισε την περίοδο στο +11 (83-72).
Ο Προμηθέας δεν εγκατέλειψε την προσπάθεια και στο τελευταίο δεκάλεπτο μείωσε στους τέσσερις πόντους (96-92), ωστόσο οι Στάιλς και Μέλβιν διαμόρφωσαν το τελικό 99-92, χαρίζοντας τη νίκη στον Γηραιό.
Τα δεκάλεπτα: 23-26, 47-50, 72-83, 92-99.