ΑΕΚ - Δόξα Λευκάδας 73-77: Σόκαραν την «Ένωση» οι τρομεροί Νησιώτες

Μεγάλη νίκη πανηγύρισε η Δόξα Λευκάδας στη SUNEL Arena, επικρατώντας με 77-73 της ΑΕΚ για την 7η αγωνιστική της GBL.

Η ομάδα του Θοδωρή Τερζή είχε σε πολύ καλή ημέρα τον Χάρμον (17π., 5ριμπ., 3ασ.), διατήρησε τον έλεγχο στο μεγαλύτερο διάστημα της αναμέτρησης, άντεξε στην αντεπίθεση της «Ένωσης» και πανηγύρισε μια πολύτιμη νίκη.

Από την άλλη, η ΑΕΚ των πολλών απουσιών δεν κατάφερε να αποφύγει την ήττα, παρά την προσπάθεια επιστροφής της στο δεύτερο ημίχρονο.

Έτσι, το σύνολο του Ντράγκαν Σάκοτα γνώρισε την τέταρτη συνεχόμενη ήττα του και υποχώρησε στο 2-5, χάνοντας σημαντικό έδαφος στη βαθμολογία, την ώρα που η Δόξα ανέβηκε στο 3-4.

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Η εξέλιξη του αγώνα

Η ΑΕΚ ξεκίνησε «μουδιασμένα» και χωρίς ιδιαίτερη συγκέντρωση, με αποτέλεσμα η Δόξα με ένα 8-0 σερί και κύριους εκφραστές τους Ρόμπινσον-Χάμον να παίρνει διψήφιο προβάδισμα στο 7' με 15-6. Η «Ένωση» προσπάθησε να αντιδράσει με καλάθι και βολές του Τσαλμπούρη, όμως η Δόξα ήταν εύστοχη και με δίποντο του Ρόμπινσον στο φινάλε του πρώτου δεκαλέπτου ξέφυγε στο +14 (13-27).

Ο Νόλι Τζόσεφ κράτησε την ΑΕΚ στο παιχνίδι στη δεύτερη περίοδο, με τους «Νησιώτες» να φτάνουν στο ύψιστο +16 για το 40-24 στο 15'. Με 9-0 σερί οι παίκτες του Ντράγκαν Σάκοτα μείωσαν στους 7 πόντους (33-40) χάρις το επιθετικό «ξέσπασμα» του Μπάρτλεϊ. Το ημίχρονο ολοκληρώθηκε στο 45-37 υπέρ της Δόξας.

Tο προβάδισμα της Δόξας διατηρήθηκε και στις αρχές της τρίτης περιόδου, με τους Γκαντ και Αρσενόπουλο να δίνουν λύσεις στην επίθεση (39-52, 22'). Η ΑΕΚ, ωστόσο, άρχισε σταδιακά να αντιδρά, με τους Μπάρτλεϊ και Τζόζεφ να μειώνουν τη διαφορά (47-53, 25'). Ο Φλιώνης έφερε την «Ένωση» ακόμη πιο κοντά (50-53, 26'), ενώ το τρίποντο του Λαρεντζάκη έφερε το παιχνίδι στα ίσα (55-55, 28'). Η Δόξα απάντησε με τον Χάρμον, όμως οι γηπεδούχοι έκλεισαν το δεκάλεπτο στο -1, χάρη στις προσπάθειες των Τσαλμπούρη και Κατσίβελη (59-60).

Ο Γκαντ διατήρησε τον έλεγχο για τους φιλοξενούμενους σε κρίσιμο σημείο (65-69, 36'), με τον Μπάρτλεϊ να ισοφαρίζει στη συνέχεια. Ο Χάρμον απάντησε με λέι απ και έδωσε ξανά προβάδισμα στη Δόξα (72-74, 38'). Η ΑΕΚ δεν βρήκε στόχο στις επόμενες προσπάθειές της με τους Μπάρτλεϊ και Τσαλμπούρη, με τον Χάρμον να ανεβάζει τη διαφορά στο +4 (72-76), 27,6 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη.

Η Δόξα διαχειρίστηκε σωστά τον χρόνο που απέμενε και κράτησε το προβάδισμα μέχρι το τέλος, φεύγοντας με ένα σπουδαίο «διπλό» από τη SUNEL Arena.

Τα δεκάλεπτα: 13-27, 37-45, 59-60, 73-77.

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