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Η Παρτίζαν τίμησε τον Ούγκρεσιτς πριν από το φιλικό με τον ΠΑΟΚ

Ξεχωριστή στιγμή για τον Όγκνιεν Ούγκρεσιτς λίγο πριν από τη σέντρα της φιλικής αναμέτρησης του ΠΑΟΚ με την Παρτίζαν, καθώς ο σερβικός σύλλογος βράβευσε τον ποδοσφαιριστή για την προσφορά του στην ομάδα του Βελιγραδίου.

Η Παρτίζαν τίμησε τον Ούγκρεσιτς πριν από το φιλικό με τον ΠΑΟΚ
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Στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων για τη συμπλήρωση 100 χρόνων από την ίδρυσή του, ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την Παρτίζαν στην Τούμπα, με τις δύο ομάδες να συνδέονται με ισχυρούς δεσμούς φιλίας.

Λίγο πριν από την έναρξη του φιλικού, οι άνθρωποι της Παρτίζαν τίμησαν τον Όγκνιεν Ούγκρεσιτς, ο οποίος μετακόμισε στη Θεσσαλονίκη το περασμένο καλοκαίρι, αναγνωρίζοντας την προσφορά του στον σύλλογο.

Ο νεαρός μέσος αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα ταλέντα που ανέδειξε η Παρτίζαν τα τελευταία χρόνια, με την ομάδα του Βελιγραδίου να μην ξεχνά την παρουσία του στις τάξεις της.

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