Ολυμπιακός: Νοκ άουτ ο Μιλουτίνοφ – Τα παιχνίδια που χάνει ο Σέρβος ψηλός

Ένα ακόμη αγωνιστικό πρόβλημα καλείται να διαχειριστεί ο Ολυμπιακός, καθώς ο Νίκολα Μιλουτίνοφ τέθηκε εκτός δράσης λόγω τραυματισμού.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της ΚΑΕ, ο Σέρβος σέντερ υπέστη κάταγμα στην ονυχοφόρο φάλαγγα του δείκτη του δεξιού χεριού, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να ενισχύσει την ομάδα στις προσεχείς αναμετρήσεις της.

O Μιλουτίνοφ θα απουσιάσει τόσο από το παιχνίδι με τον Άρη όσο και από εκείνο απέναντι στη Μακάμπι Τελ Αβίβ, στερώντας από τον Γιώργο Μπαρτζώκα μία σημαντική λύση στη θέση του σέντερ. Υπενθυμίζεται ότι ο Ολυμπιακός έχει ήδη προχωρήσει σε αλλαγή στη λίστα των ξένων για τη Stoiximan GBL, με τον Ταϊρίκ Τζόουνς να παίρνει τη θέση του τραυματία Γιαν Μοντέρο.

Παράλληλα, έγινε γνωστή κι η δωδεκάδα με την οποία θα παραταχθούν οι «ερυθρόλευκοι» στον κυριακάτικο (15/11) αγώνα με τον Άρη στο «Nick Galis Hall».

Η δωδεκάδα του Ολυμπιακού: ΜακΚίσικ, Ουόρντ, Παππάς, Πλώτας, Βεζένκοφ, Παπανικολάου, Νετζήπογλου, Εντζάι, Καραγιαννίδης, Τζόζεφ, Χολ, Φουρνιέ.