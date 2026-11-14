Η ώρα της κρίσης για τον Χεζόνια: Οι Καβαλίερς αποφασίζουν, η Euroleague καραδοκεί!

Η αντίστροφη μέτρηση για την παραμονή του Μάριο Χεζόνια στους Κλίβελαντ Καβαλίερς έχει ξεκινήσει, καθώς η ομάδα καλείται να πάρει την τελική της απόφαση σχετικά με το συμβόλαιο του Κροάτη γκαρντ.

Ο 31χρονος άσος υπέγραψε μη εγγυημένη συμφωνία με τους «Καβς», έχοντας την ευκαιρία να διεκδικήσει μια θέση στο ρόστερ του συλλόγου. Η σχετική προθεσμία εκπνέει στις 15 Νοεμβρίου, ημερομηνία μέχρι την οποία το Κλίβελαντ θα πρέπει να αποφασίσει αν θα μετατρέψει το συμβόλαιό του σε πλήρως εγγυημένο μέχρι το τέλος της σεζόν ή αν θα τον αποδεσμεύσει.

Ο ίδιος έχει ξεκαθαρίσει πως επιθυμεί να συνεχίσει την καριέρα του στο NBA κι είναι αποφασισμένος να εξαντλήσει τις πιθανότητές του. Την ίδια στιγμή, πάντως, δεν λείπουν οι ενδιαφερόμενοι από την EuroLeague, οι οποίοι θα μπορούσαν να του προσφέρουν συμβόλαιο με σημαντικές οικονομικές απολαβές, εφόσον μείνει ελεύθερος.

Ένα στοιχείο που προσθέτει ενδιαφέρον στην υπόθεση είναι ο περιορισμένος χρόνος συμμετοχής του στα δύο τελευταία παιχνίδια των Καβαλίερς. Συγκεκριμένα, στις αναμετρήσεις απέναντι στους Νικς και τους Χιτ, ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού αγωνίστηκε κατά μέσο όρο για μόλις οκτώ λεπτά, την ώρα που στη διάρκεια της φετινής σεζόν μετρά 18,9 λεπτά ανά αγώνα.

Η απόφαση του Κλίβελαντ αναμένεται, επομένως, να ξεκαθαρίσει σύντομα το τοπίο γύρω από το επόμενο βήμα στην καριέρα του Μάριο Χεζόνια.