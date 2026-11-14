ΠΑΟΚ – Παρτιζάν: Ένα ξεχωριστό «ασπρόμαυρο» φιλικό | «Όλοι μαζί στη μεγάλη γιορτή»

Η Τούμπα ετοιμάζεται να φιλοξενήσει μια ξεχωριστή ποδοσφαιρική συνάντηση, καθώς ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την Παρτιζάν, σε φιλικό παιχνίδι που πραγματοποιείται με αφορμή τη διακοπή των πρωταθλημάτων για τις υποχρεώσεις των εθνικών ομάδων.

Η αναμέτρηση έχει ιδιαίτερο χαρακτήρα, καθώς οι δύο σύλλογοι διατηρούν στενούς δεσμούς, ενώ στις εξέδρες αναμένεται να βρεθούν φίλοι τόσο του «Δικεφάλου του Βορρά» όσο και της σερβικής ομάδας. Μάλιστα, προβλέπεται κοινή παρουσία στη Θύρα 4.

Το ΠΑΟΚ – Παρτιζάν είναι προγραμματισμένο για τις 16:45 και θα έχει τηλεοπτική κάλυψη από το OPEN TV

Οι εκδηλώσεις θα ξεκινήσουν αρκετές ώρες πριν από τη σέντρα. Από τις 12:00 λειτουργεί έξω από το γήπεδο η Fan Zone, με μουσική, παιχνίδια, διαγωνισμούς, δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους, EA SPORTS FC 27 και δώρα. Παράλληλα, ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ θα βρίσκονται στον χώρο για φωτογραφίες και αυτόγραφα.

Ξεχωριστή παρουσία είναι κι ο 80χρονος Στέβα Κόσκα, φίλος της Παρτιζάν, ο οποίος ταξίδεψε στη Θεσσαλονίκη προκειμένου να παρακολουθήσει από κοντά τη φιλική αναμέτρηση. Η γενική είσοδος για το φιλικό έχει οριστεί στα 10 ευρώ.

Η προετοιμασία κι η αποστολή του ΠΑΟΚ

Στο αγωνιστικό σκέλος, ο Αλέσιο Λίσι ολοκλήρωσε την προετοιμασία της ομάδας με έμφαση στην τακτική, την επιθετική ανάπτυξη και τα τελειώματα των φάσεων. Εκτός πλάνων παραμένουν οι τραυματίες Πέλκας, Γιάκιτς και Μιχαηλίδης, ενώ αναμένεται να ξεκαθαρίσει κι η κατάσταση του Μοναστηρλή.

Η αποστολή του ΠΑΟΚ αποτελείται από τους Τσιφτσή, Μπαλωμένο, Μπελερή, Κένι, Ελουστόντο, Κόστα, Μπαταούλα, Μπάμπα, Τέιλορ, Σανταμαρία, Λουσέ, Καμαρά, Ούγκρεσιτς, Σορετίρε, Ντεσπόντοφ, Χατσίδη, Εντιαγέ, Τσιότα, Κακάλη, Παπαδόπουλο, Νικηφόρο και Λιάκο.

Οι οδηγίες της ΠΑΕ προς τους φιλάθλους

Με ανακοίνωσή της, η ΠΑΕ ΠΑΟΚ έδωσε τις απαραίτητες διευκρινίσεις για την προσέλευση και την είσοδο των φιλάθλων στο γήπεδο, υπενθυμίζοντας παράλληλα το πρόγραμμα των εκδηλώσεων. Όπως αναφέρουν οι Θεσσαλονικείς:

«Η μεγάλη ημέρα έφτασε! Σήμερα, Σάββατο 14 Νοεμβρίου, η Τούμπα υποδέχεται την Παρτιζάν σε μια ξεχωριστή ποδοσφαιρική συνάντηση, αφιερωμένη στη φιλία των δύο συλλόγων και των φιλάθλων τους.

Η γιορτή ξεκινά από νωρίς, έξω από το γήπεδο, με τη Fan Zone να ανοίγει τις πύλες της μετά τις 12:00.

Μουσική, παιχνίδια, διαγωνισμοί, εκπλήξεις, δράσεις για μικρούς και μεγάλους, αλλά και η δυνατότητα συνάντησης με ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ, συνθέτουν το πρόγραμμα της ημέρας.

Στις 16:45 μεταφέρουμε τη γιορτή στην κερκίδα, με τη φιλική αναμέτρηση ΠΑΟΚ – Παρτιζάν να δίνει συνέχεια σε μια ξεχωριστή ημέρα.

Οι κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας που έχουν ολοκληρώσει την ανανέωση της θέσης τους για το σημερινό φιλικό μπορούν να εισέλθουν στο γήπεδο με το εισιτήριο του αγώνα που αγόρασαν και ΟΧΙ με το διαρκείας. Η διάθεση των εισιτηρίων για τον σημερινό αγώνα συνεχίζεται ηλεκτρονικά έως τις 16:45.

Σημαντική ενημέρωση: Για την είσοδο στο γήπεδο, τα εισιτήρια του σημερινού αγώνα ΔΕΝ χρειάζεται να περαστούν στο Gov.gr Wallet. Καλούμε τους φιλάθλους να προμηθευτούν εγκαίρως το εισιτήριό τους και να φροντίσουν για την έγκαιρη προσέλευσή τους στο γήπεδο. Σήμερα η Τούμπα γιορτάζει. Γιορτάζουμε το ποδόσφαιρο, τη φιλία και τους δεσμούς που ενώνουν τον ΠΑΟΚ και την Παρτιζάν.

Όσοι δεν έχουν προμηθευτεί εισιτήρια για τον αγώνα μπορούν να αγοράσουν πατώντας ΕΔΩ.

Όλοι μαζί στην Τούμπα!»