Ο ευρωπαϊκός Τύπος δεν χαρίστηκε στην Εθνική: «Ταπείνωση και ντροπή» - Η αναφορά στο Σαν Μαρίνο

Η βαριά ήττα της Εθνικής με 7-0 από την Ολλανδία στο Άμστερνταμ προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στον ευρωπαϊκό Τύπο. Τα δημοσιεύματα στάθηκαν τόσο στην κυριαρχία των «οράνιε» του Τσάβι όσο και στην απογοητευτική εικόνα της ελληνικής ομάδας, χρησιμοποιώντας ιδιαίτερα σκληρούς χαρακτηρισμούς.

Το γαλλικό Eurosport επέλεξε τη λέξη «ταπείνωση», εκφράζοντας παράλληλα αμφιβολίες για την αντίδραση των παικτών του Ιβάν Γιοβάνοβιτς ενόψει της αναμέτρησης με τη Σερβία, μόλις 72 ώρες μετά τη συντριβή. Στο ίδιο μήκος κύματος, το FootMercato χαρακτήρισε ταπεινωτικό το 7-0, συνδέοντας τη νίκη της Ολλανδίας με την εξασφάλιση της πρόκρισής της στην τελική φάση των οκτώ ομάδων του Nations League.

Στην Ολλανδία, η De Telegraaf αποθέωσε την εθνική ομάδα, τονίζοντας πως δεν άφησε τίποτα όρθιο απέναντι στην Ελλάδα και ουσιαστικά εξασφάλισε την παρουσία της στα προημιτελικά. Η βελγική HLN, από την πλευρά της, ήταν ακόμη πιο αιχμηρή: «Αν δεν ήξερες ότι στο γήπεδο βρίσκονταν έντεκα Έλληνες, θα νόμιζες ότι στο Άμστερνταμ είχε ταξιδέψει το Σαν Μαρίνο».

Στην Ιταλία, η Gazzetta dello Sport έγραψε «Η Ολλανδία καλπάζει! Επτά γκολ απέναντι στην Ελλάδα και πρόκριση στα προημιτελικά», ενώ στη Γερμανία το Kicker εστίασε στον Ρέιντερς, ο οποίος πέτυχε χατ-τρικ πριν από την ανάπαυλα, επιλέγοντας τον τίτλο «Χατ-τρικ του Ρέιντερς πριν από την ανάπαυλα: Η Ελλάδα καταποντίζεται απέναντι στους Οράνιε».

Ακόμη πιο σκληρή ήταν η προσέγγιση της σερβικής Mozzart Sport, που έκανε λόγο για «ντροπή», υπογραμμίζοντας την αμυντική κατάρρευση της Ελλάδας και αποθεώνοντας τους Μόλεν, Τίμπερ, Ρέιντερς και Ντάμφρις. Το δημοσίευμα στάθηκε, μάλιστα, στην αδυναμία της ελληνικής άμυνας να περιορίσει τους αντιπάλους της, κάνοντας ιδιαίτερα αιχμηρή αναφορά στην εμφάνιση των κεντρικών αμυντικών.

Στην Ισπανία, η Mundo Deportivo ανέδειξε τη σαρωτική επικράτηση των Ολλανδών και την επιθετική τους αποτελεσματικότητα, ενώ σημείωσε πως ο Τζολάκης απέτρεψε μια ακόμη μεγαλύτερη έκταση της ήττας, παρά την άστοχη απόκρουσή του στην προσπάθεια του Σάμερβιλ.

Η Marca συνέδεσε το 7-0 με τη φιλοσοφία του Γιόχαν Κρόιφ, τιτλοφορώντας το δημοσίευμά της «Ολλανδία 7-0 Ελλάδα – Αφιέρωμα στον “Κρόιφισμό” του Τσάβι». Τέλος, η AS έγραψε «Ξεκίνησε η Xavimania!», εστιάζοντας στην επιρροή του Ισπανού προπονητή, στο χατ-τρικ του Ρέιντερς, στις τρεις ασίστ του Ντάμφρις και στη δοκιμή του Γιούριεν Τίμπερ στη θέση του αριστερού μπακ.