Μέτοχος στη Νάπολι ο Τζος Χαρτ

Ο γκαρντ του NBA, Τζος Χαρτ, κάνει το επόμενο επιχειρηματικό του βήμα στον χώρο του μπάσκετ, καθώς μαζί με τον συνεργάτη του, Ματ Χίλμαν, αποφάσισαν να επενδύσουν στη Νάπολι.

Μάλιστα, ο Αμερικανός άσος θα γίνει μέλος του διοικητικού συμβουλίου του συλλόγου, αναλαμβάνοντας στρατηγική ιδιότητα. Από τη νέα του θέση θα συμβάλει στην αθλητική, εμπορική και κοινωνική ανάπτυξη της ομάδας.

Η Νάπολι αγωνίζεται αυτή την περίοδο στο EuroCup, ωστόσο, υπό τη διοίκηση του Ματ Ριτσέτα, έχει θέσει υψηλότερους στόχους. Η ιταλική ομάδα φιλοδοξεί να κάνει το επόμενο βήμα και να εξελιχθεί σε μία από τις σημαντικές μπασκετικές δυνάμεις της Ευρώπης.

Στις δηλώσεις του, ο Χαρτ ανέφερε:

«Η Νάπολι είναι μια σπουδαία ιστορία αναγέννησης και μου θυμίζει, από πολλές απόψεις, όσα χτίσαμε με τους Νικς. Πρόκειται για ένα πρότζεκτ που βασίζεται στη σκληρή δουλειά, στα μεγάλα όνειρα και στο απίστευτο πάθος που έχουν οι Ναπολιτάνοι φίλαθλοι για την ομάδα τους. Έχω επισκεφθεί τη Νάπολι και την Ακτή Αμάλφι εδώ και χρόνια και γνωρίζω τι σημαίνει για μια ομάδα να έχει μια τέτοια βάση φιλάθλων.

Το γεγονός ότι ο σύλλογος έχει ήδη αρχίσει να κάνει αισθητή την παρουσία του στο EuroCup λέει πολλά για τις φιλοδοξίες του. Ο Ματ Ριτσέτα και ολόκληρη η ομάδα της Underdog Global Partners έχουν μεγάλες φιλοδοξίες και ένα πραγματικό σχέδιο για το μέλλον του συλλόγου. Το πρότζεκτ της Νάπολι βρίσκεται μόλις στο πρώτο του δεκάλεπτο και είμαι πολύ χαρούμενος που αποτελώ μέρος ενός οργανισμού που θα πετύχει κάτι ξεχωριστό τα επόμενα χρόνια».

Από την πλευρά του ο πρόεδρος της ομάδας, Ματ Ριτσέτα, καλωσόρισε τον Χαρτ στον σύλλογο:

«Ο Τζος Χαρτ εκπροσωπεί τη Νάπολι και τα δεκάδες εκατομμύρια περήφανους Ναπολιτάνους σε όλο τον κόσμο. Η αφοσίωση, η ταπεινότητα και η αποφασιστικότητά του είναι οι αξίες πάνω στις οποίες βασίζεται το πρότζεκτ της Νάπολι. Έχει την καρδιά ενός πρωταθλητή, όπως ακριβώς και οι οπαδοί μας, και είμαι βέβαιος ότι αυτή είναι η αρχή μιας όμορφης ιστορίας αγάπης μεταξύ του Τζος Χαρτ και των οπαδών μας».