Βιλερμπάν - Μπεσίκτας 91-95: Απόδραση με ανατροπή για τους Τούρκους

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με τις δύο ομάδες να συμβαδίζουν στο σκορ, χωρίς καμία να καταφέρνει να αποκτήσει διαφορά μεγαλύτερη των τεσσάρων πόντων. Ο Γουότερς ήταν ιδιαίτερα αποτελεσματικός για τη Βιλερμπάν, φτάνοντας τους 8 προσωπικούς πόντους και διαμορφώνοντας το 17-13. Η Μπεσίκτας, ωστόσο, παρέμενε σε απόσταση αναπνοής, με τον Κορκμάζ να μειώνει σε 23-22 με τρίποντο. Το πρώτο δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε με τους Γάλλους να προηγούνται 28-25.

Στη δεύτερη περίοδο, η Μπεσίκτας κατάφερε να περάσει μπροστά στο σκορ για πρώτη φορά μετά από αρκετή ώρα, με τους Γουόκερ και Ζίζιτς να διαμορφώνουν το 28-29. Ο Γουόκερ ευστόχησε και από τα 6,75 μ. για το 30-32, όμως η Βιλερμπάν αντέδρασε άμεσα. Με πρωταγωνιστή τον Γκέιμπριελ και ένα επιμέρους σερί 6-0, οι γηπεδούχοι ξέφυγαν με 44-36, κλείνοντας τελικά το πρώτο ημίχρονο στο +9 (52-43). Εξαιρετικός ήταν ο Γουότερς, ο οποίος είχε ήδη καταγράψει 16 πόντους, 3 ασίστ και 3 κλεψίματα.

Η εικόνα δεν άλλαξε σημαντικά στην τρίτη περίοδο, με τη Βιλερμπάν να διατηρεί τον έλεγχο και το προβάδισμα. Η Μπεσίκτας, ωστόσο, δεν εγκατέλειψε την προσπάθεια και με πρωταγωνιστές τους Γουόκερ και Ζίζιτς μείωσε σταδιακά τη διαφορά. Ο Κράουντερ διατήρησε το προβάδισμα των γηπεδούχων στο 68-61, όμως οι Ομορούγι και ΝτεΤζούλιους έδωσαν νέα ώθηση στους φιλοξενούμενους, διαμορφώνοντας το 68-65 με το οποίο ολοκληρώθηκε το τρίτο δεκάλεπτο.

Το τελευταίο δεκάλεπτο εξελίχθηκε σε πραγματικό θρίλερ. Η Μπεσίκτας παρέμεινε κοντά στο σκορ, εκμεταλλεύτηκε τις επιθετικές δυσκολίες της Βιλερμπάν και διεκδίκησε μέχρι τέλους τη νίκη. Στα τελευταία δευτερόλεπτα, οι ΝτεΤζούλιους και Γουόκερ ευστόχησαν σε καθοριστικά τρίποντα, δίνοντας προβάδισμα στους φιλοξενούμενους με 86-89 και 88-92 αντίστοιχα.

Ο Μπαχ απάντησε για το 91-92, μόλις 32 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη, βάζοντας ξανά τη Βιλερμπάν στη διεκδίκηση του αγώνα. Ωστόσο, ο Γουίλμπεκιν είχε την τελευταία λέξη, ευστοχώντας σε ένα τεράστιας σημασίας τρίποντο και διαμορφώνοντας το τελικό 91-95

Τα δεκάλεπτα: 28-25, 52-43, 68-65, 91-95.