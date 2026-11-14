Γιοβάνοβιτς: «Το 3-0 στα πρώτα λεπτά είναι ένα σοκ από το οποίο δεν καταφέραμε να επιστρέψουμε»

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς δεν έκρυψε την απογοήτευσή του μετά το τέλος της αναμέτρησης, αναγνωρίζοντας τη δυσκολία της κατάστασης που διαμορφώθηκε από τα πρώτα λεπτά του αγώνα.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός στάθηκε ιδιαίτερα στο γεγονός ότι η Εθνική δέχθηκε τρία γκολ μέσα στο πρώτο εικοσάλεπτο, χαρακτηρίζοντας σοκαριστική αυτή την εξέλιξη. Παράλληλα, παραδέχθηκε πως η ελληνική ομάδα δεν μπόρεσε να βγάλει την απαιτούμενη αντίδραση, με αποτέλεσμα να γνωρίσει μια ιδιαίτερα βαριά ήττα από τους Ολλανδούς.

Όσα είπε ο Γιοβάνοβιτς:

«Είμαστε αμέσως μετά από ένα παιχνίδι που ήταν πολύ άσχημο για εμάς. Τέτοιου είδους παιχνίδια λειτουργούν πολύ άσχημα για μια ομάδα. Πρέπει να κάνουμε μια προσπάθεια μέσα στις τρεις ημέρες που έχουμε μπροστά μας, ώστε να προετοιμαστούμε όσο το δυνατόν καλύτερα για το παιχνίδι με τη Σερβία.

Ξέραμε ότι ο αντίπαλος είναι μια πολύ καλή ομάδα. Όταν βρίσκεσαι στα πρώτα 19 λεπτά να χάνεις με 3-0, είναι ένα σοκ από το οποίο δεν καταφέραμε να επιστρέψουμε.

Υπάρχει πολύ μεγάλη απογοήτευση, τόσο για όσους βρέθηκαν στις εξέδρες όσο και για εκείνους που μας παρακολούθησαν και πίστευαν ότι μπορούσαμε να κάνουμε κάτι. Θεωρώ ότι θα είναι πολύ σημαντικές αυτές οι τρεις ημέρες που ακολουθούν, ώστε να μπορέσουμε να επανέλθουμε σε μια ικανοποιητική κατάσταση».

Οι δηλώσεις του Γιοβάνοβιτς στη συνέντευξη Τύπου:

«Νομίζω ότι είναι αρκετά νωρίς για να πούμε κάτι. Είμαστε ακόμα όλοι μας, όχι ακριβώς σοκαρισμένοι. Αλλά όλο αυτό το σκηνικό δεν είναι το πιο ευχάριστο. Δεχθήκαμε μία πολύ μεγάλη ήττα από όλες τις απόψεις. Βαθμολογικά, αγωνιστικά. Δεν είναι ευχάριστο να σκεφτόμαστε αμέσως την επόμενη ημέρα.

Θα υποστούμε τις συνέπειες της έκτασης και της εικόνας στο γήπεδο. Είναι σημαντικό ότι σε τρεις ημέρες έχουμε ένα σημαντικό ματς με την Σερβία, αλλά σίγουρα οι επόμενες δύο-τρεις ημέρες δεν θα είναι και οι πιο εύκολες, από αυτές που είμαστε μαζί, λόγω της εμφάνισης και του κακού αποτελέσματος.

Θα προσπαθήσουμε να διορθώσουμε την εικόνα μας για να ελπίζουμε σε κάτι καλύτερο στην αναμέτρηση με την Σερβία».