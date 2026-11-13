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ΠΑΟΚ: Χωρίς Γκρέι και Φίλλιο στην αναμέτρηση με την Καρδίτσα

Ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για την εκτός έδρας αναμέτρηση με την Καρδίτσα. Εκτός αποστολής έμειναν οι ΡαϊΚουάν Γκρέι και Γιώργος Φίλλιος.

ΠΑΟΚ: Χωρίς Γκρέι και Φίλλιο στην αναμέτρηση με την Καρδίτσα
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Ο ΠΑΟΚ ετοιμάζεται για την εκτός έδρας δοκιμασία απέναντι στην Καρδίτσα, το απόγευμα του Σαββάτου (14/11), για την 7η αγωνιστική της Stoiximan GBL, με στόχο να συνεχίσει την αήττητη πορεία του στο πρωτάθλημα.

Ο «Δικέφαλος του Βορρά» ολοκλήρωσε την προετοιμασία του με την τελευταία προπόνηση, μία ημέρα πριν από το παιχνίδι, και στη συνέχεια αναχώρησε για την Καρδίτσα, έχοντας ως στόχο να διευρύνει το νικηφόρο σερί του.

Ωστόσο, ο Αντρέα Τρινκιέρι θα έχει δύο απουσίες στη διάθεσή του, καθώς εκτός αποστολής έμειναν οι ΡαϊΚουάν Γκρέι και Γιώργος Φίλλιος. Ο Γκρέι δεν έχει ξεπεράσει πλήρως την ίωση που τον ταλαιπωρεί και θα απουσιάσει για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι, ενώ ο Φίλλιος αντιμετωπίζει ενοχλήσεις στη μέση.

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