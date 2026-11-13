Ο Πύρρος Δήμας υπέβαλε την παραίτησή του, δεν έγινε δεκτή από τον Βρούτση

Την παραίτησή του από τη θέση του ειδικού γραμματέα της ΕΟΑΒ υπέβαλε ο Πύρρος Δήμας, μετά τη σύλληψη του αδερφού του, Οδυσσέα, για υπόθεση διακίνησης απαγορευμένων ουσιών. Ωστόσο, ο υφυπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, δεν την έκανε δεκτή.

Ο Πύρρος Δήμας υπέβαλε την παραίτησή του, δεν έγινε δεκτή από τον Βρούτση
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Ο Πύρρος Δήμας υπέβαλε την παραίτησή του από τη θέση του ειδικού γραμματέα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Άρσης Βαρών, στον απόηχο της σύλληψης του αδερφού του, Οδυσσέα, για υπόθεση διακίνησης απαγορευμένων ουσιών.

Ωστόσο, η παραίτηση του άλλοτε χρυσού Ολυμπιονίκη δεν έγινε δεκτή από τον υφυπουργό Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Πύρρος Δήμας κατέχει παράλληλα και τη θέση του ειδικού συμβούλου του υφυπουργού, ο οποίος θεωρεί ότι το όνομα του Δήμα δεν εμπλέκεται στην υπόθεση, ενώ εκτιμά τη στάση του και την άμεση αντίδρασή του μετά τη γνωστοποίηση της σύλληψης του αδερφού του.

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