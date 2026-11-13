Ολλανδία - Ελλάδα: Ιστορικό αρνητικό ρεκόρ για την «γαλανόλευκη» με πέντε γκολ σε ένα ημίχρονο

Η Εθνική Ελλάδας βιώνει εφιαλτικές στιγμές στο Άμστερνταμ, στην αναμέτρηση με την Ολλανδία για την 5η αγωνιστική του Nations League, καθώς το πρώτο ημίχρονο εξελίχθηκε σε έναν πραγματικό αγωνιστικό εφιάλτη.

Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς παρουσίασε απογοητευτική εικόνα, αδυνατώντας να ανταποκριθεί στην πίεση των γηπεδούχων. Τα μεγάλα αμυντικά κενά και η αδυναμία περιορισμού των επιθετικών της Ολλανδίας είχαν ως αποτέλεσμα η «γαλανόλευκη» να δεχθεί πέντε γκολ μέσα στα πρώτα 45 λεπτά.

Η συγκεκριμένη επίδοση αποτελεί ιστορικό αρνητικό ρεκόρ για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα, καθώς για πρώτη φορά στην ιστορία του δέχεται πέντε τέρματα σε ένα ημίχρονο.

Μέχρι σήμερα, το χειρότερο παθητικό της Εθνικής σε πρώτο μέρος ήταν τα τέσσερα γκολ, επίδοση που είχε καταγραφεί σε δύο διαφορετικές αναμετρήσεις.

Η πρώτη ήταν στις 16 Αυγούστου 2006, όταν η Ελλάδα αντιμετώπισε την Αγγλία σε φιλικό παιχνίδι στο «Ολντ Τράφορντ». Οι γηπεδούχοι είχαν προηγηθεί με 4-0 στο ημίχρονο, χάρη στα γκολ των Τζον Τέρι (14'), Φρανκ Λάμπαρντ (30') και Πίτερ Κράουτς (35', 42').

Το ίδιο είχε συμβεί και στις 5 Σεπτεμβρίου 2001, στην εκτός έδρας αναμέτρηση με τη Φινλανδία. Η Εθνική είχε δεχθεί τέσσερα γκολ στο πρώτο ημίχρονο, με τους Φινλανδούς να επικρατούν τελικά με 5-1.

Το 4-0 της Ολλανδίας:

Το 5-0: