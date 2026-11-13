Αναντολού Εφές - Βίρτους Μπολόνια 103-91: Με φοβερούς Λόιντ και Μάλκολμ επέστρεψε στις νίκες

Η Αναντολού Εφές επέστρεψε στις νίκες στη EuroLeague, επικρατώντας με 103-91 της Βίρτους Μπολόνια στην Κωνσταντινούπολη, στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής.

Η ομάδα του Πάμπλο Λάσο είχε τον έλεγχο από το ξεκίνημα μέχρι το τέλος και πανηγύρισε την πέμπτη φετινή της νίκη στη διοργάνωση, βελτιώνοντας το ρεκόρ της στο 5-6, ενώ οι Ιταλοί υποχώρησαν στο 4-7.

Μεγάλος πρωταγωνιστής για τους νικητές ήταν ο Τζόρνταν Λόιντ, ο οποίος ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 22 πόντους και εξαιρετικά ποσοστά από την περιφέρεια, έχοντας 6/7 τρίποντα. Σημαντική ήταν και η συνεισφορά του Κόλιν Μάλκολμ, που πρόσθεσε 20 πόντους μαζί με 5 ριμπάουντ.

Η Εφές μπήκε δυνατά στο παιχνίδι και, παρά την αρχική αντίσταση της Βίρτους, έκλεισε την πρώτη περίοδο στο +8 (28-20). Στο δεύτερο δεκάλεπτο ανέβασε ακόμη περισσότερο την απόδοσή της, βρήκε λύσεις από πολλούς παίκτες και με επιθετικό ξέσπασμα πριν από την ανάπαυλα πήγε στα αποδυτήρια με σημαντικό προβάδισμα 17 πόντων (60-43).

Οι γηπεδούχοι συνέχισαν να έχουν τον πρώτο λόγο και στην τρίτη περίοδο, φτάνοντας ακόμη και στο +18 (71-53). Η Βίρτους, ωστόσο, δεν εγκατέλειψε την προσπάθεια και με ένα επιμέρους 15-5 στο τελευταίο κομμάτι του δεκαλέπτου μείωσε σε 76-68, δίνοντας νέο ενδιαφέρον στην αναμέτρηση.

Στην τελευταία περίοδο, ο Λόιντ ανέλαβε ξανά δράση και με μεγάλα σουτ κράτησε την Εφές σε απόσταση ασφαλείας. Οι Ιταλοί προσπάθησαν να επιστρέψουν, μειώνοντας μέχρι τους επτά πόντους, όμως οι γηπεδούχοι διατήρησαν την ψυχραιμία τους, βρήκαν λύσεις από την περιφέρεια και έφτασαν χωρίς να χάσουν τον έλεγχο στο τελικό 103-91.

Tα δεκάλεπτα: 28-20, 60-43, 76-68, 103-91

Δείτε αναλυτικά τα στατιστικά της αναμέτρησης ΕΔΩ