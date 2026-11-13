Χωρίς Ζίβκοβιτς και Γιόβιτς η Σερβία κόντρα στη Γερμανία - Με όλα τα «όπλα» της η «Μάνσαφτ»

Η Σερβία αντιμετωπίζει τη Γερμανία στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής του UEFA Nations League, με τον Βέλικο Παούνοβιτς να μην υπολογίζει στις υπηρεσίες των Αντρίγια Ζίβκοβιτς και Λούκα Γιόβιτς.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός των «πλάβι» επέλεξε σχηματισμό 5-3-2 για την αναμέτρηση, προσαρμόζοντας τα πλάνα του με βάση τις διαθέσιμες επιλογές.

Από την άλλη πλευρά, ο Γιούργκεν Κλοπ παρατάσσει τη Γερμανία με σύστημα 4-2-3-1, επιλέγοντας να χρησιμοποιήσει από την αρχή όλα τα μεγάλα επιθετικά του όπλα. Οι Κίμιχ, Χάβερτς και Βιρτς βρίσκονται στο αρχικό σχήμα των «πάντσερ».

Οι ενδεκάδες:

Σερβία (Βέλικο Παούνοβιτς): Β. Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς, Νεντέλκοβιτς, Μιλένκοβιτς, Γκουντέλ, Τσβέτκοβιτς, Τάντιτς, Σάμαρτζιτς, Μπάμπιτς, Τζόντιτς, Σ. Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς, Σούκατσεφ.

Γερμανία (Γιούργκεν Κλοπ): Τερ Στέγκεν, Τιαό, Τα, Μίτελστεντ, Πάβλοβιτς, Κίμιχ, Γκρούντα, Τρόι, Βιρτς, Σέρχαντ, Χάβερτς.