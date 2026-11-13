· Ελλάδα · Ολλανδία

Ολλανδία - Ελλάδα: Με Ντε Γιονγκ και Φαν ντε Φεν η ενδεκάδα των «οράνιε»

Η Ολλανδία υποδέχεται την Ελλάδα για την πέμπτη αγωνιστική του Nations League, με τον Τσάβι να προχωρά σε αλλαγές στο αρχικό σχήμα των «οράνιε».

Ολλανδία - Ελλάδα: Με Ντε Γιονγκ και Φαν ντε Φεν η ενδεκάδα των «οράνιε»
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Εθνική Ελλάδας αντιμετωπίζει την Ολλανδία το βράδυ της Παρασκευής (13/11, 21:45) στη «Γιόχαν Κρόιφ Αρένα», για την πέμπτη αγωνιστική της φάσης των ομίλων του UEFA Nations League.

Ο Τσάβι προχώρησε σε διαφοροποιήσεις στην αρχική ενδεκάδα των «οράνιε», έχοντας να διαχειριστεί αρκετές σημαντικές απουσίες. Ο αρχηγός Βίρτζιλ Φαν Ντάικ και ο επιθετικός Μπράιαν Μπρόμπεϊ, παρότι είχαν αρχικά κληθεί, τέθηκαν τελικά νοκ άουτ.

Εκτός αποστολής λόγω τραυματισμών βρίσκονται επίσης οι Ράιαν Χράφενμπερχ, Γιόρελ Χάτο, Τζέρεμι Φρίμπονγκ και Νέιθαν Ακέ. Αντίθετα, σημαντική είναι η επιστροφή του Φρένκι Ντε Γιονγκ, ενώ στην αποστολή βρίσκεται ξανά, έπειτα από αρκετό καιρό, και ο αριστερός μπακ Ίαν Μάατσεν.

Σε ό,τι αφορά το αρχικό σχήμα, η Ολλανδία θα παραταχθεί με σύστημα 4-3-3. Ο Μίκι Φαν ντε Φεν θα καλύψει το κενό του Φαν Ντάικ στο κέντρο της άμυνας, έχοντας δίπλα του τον Φαν Χέκε.

Στη μεσαία γραμμή επιστρέφει ο Ντε Γιονγκ, ο οποίος θα φορέσει και το περιβραχιόνιο του αρχηγού, πλαισιωμένος από τους Φέερμαν και Ράιντερς. Στην επιθετική τριάδα θα βρίσκονται οι Σάμερφιλντ, Μάλεν και Χάκπο.

Η ενδεκάδα της Ολλανδίας: Φερμπρούχεν, Ντάμφρις, Φαν Χέκε, Φαν ντεν Φεν, Τίμπερ, Ντε Γιονγκ, Φέερμαν, Ράιντερς, Σάμερφιλ, Χάκπο, Μάλεν.

COMMENTS
LATEST NEWS
21:47 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Απρόοπτο της τελευταίας στιγμής με Κουρμπέλη στην Εθνική – Στο αρχικό σχήμα ο Τριάντης

21:43 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Σερβία - Γερμανία

21:35 EUROLEAGUE

Αναντολού Εφές - Βίρτους Μπολόνια 103-91: Με φοβερούς Λόιντ και Μάλκολμ επέστρεψε στις νίκες

21:32 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Γιοβάνοβιτς για Κωστούλα: «Δεν πρέπει να μου κάνετε τέτοιες ερωτήσεις, κάποιος παίκτης θα έμενε έξω»

21:30 ΣΠΟΡ

Volley League: Κεκλεισμένων των θυρών το Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός, ο λογος της απόφασης

21:24 EUROLEAGUE

Παναθηναϊκός - Μπαρτσελόνα: Το εντυπωσιακό κορεό για τα 60 χρόνια Θύρα 13

21:21 EUROLEAGUE

LIVE Βιλερμπάν - Μπεσίκτας

21:15 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Ολλανδία - Ελλάδα: Το «crash test» της Εθνικής στην «Johan Cruijff Arena» για το Nations League

21:06 EUROLEAGUE

60 χρόνια Θύρα 13: Το δώρο του Παναθηναϊκού στον κόσμο του

20:59 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Χωρίς Ζίβκοβιτς και Γιόβιτς η Σερβία κόντρα στη Γερμανία - Με όλα τα «όπλα» της η «Μάνσαφτ»

20:45 EUROLEAGUE

LIVE Παναθηναϊκός AKTOR - Μπαρτσελόνα: Η αναμέτρηση του «τριφυλλιού» με σχολιασμό από το «T-Center»

20:42 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολλανδία - Ελλάδα: Με Ντε Γιονγκ και Φαν ντε Φεν η ενδεκάδα των «οράνιε»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας