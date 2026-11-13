Ολλανδία - Ελλάδα: Με Ντε Γιονγκ και Φαν ντε Φεν η ενδεκάδα των «οράνιε»

Η Εθνική Ελλάδας αντιμετωπίζει την Ολλανδία το βράδυ της Παρασκευής (13/11, 21:45) στη «Γιόχαν Κρόιφ Αρένα», για την πέμπτη αγωνιστική της φάσης των ομίλων του UEFA Nations League.

Ο Τσάβι προχώρησε σε διαφοροποιήσεις στην αρχική ενδεκάδα των «οράνιε», έχοντας να διαχειριστεί αρκετές σημαντικές απουσίες. Ο αρχηγός Βίρτζιλ Φαν Ντάικ και ο επιθετικός Μπράιαν Μπρόμπεϊ, παρότι είχαν αρχικά κληθεί, τέθηκαν τελικά νοκ άουτ.

Εκτός αποστολής λόγω τραυματισμών βρίσκονται επίσης οι Ράιαν Χράφενμπερχ, Γιόρελ Χάτο, Τζέρεμι Φρίμπονγκ και Νέιθαν Ακέ. Αντίθετα, σημαντική είναι η επιστροφή του Φρένκι Ντε Γιονγκ, ενώ στην αποστολή βρίσκεται ξανά, έπειτα από αρκετό καιρό, και ο αριστερός μπακ Ίαν Μάατσεν.

Σε ό,τι αφορά το αρχικό σχήμα, η Ολλανδία θα παραταχθεί με σύστημα 4-3-3. Ο Μίκι Φαν ντε Φεν θα καλύψει το κενό του Φαν Ντάικ στο κέντρο της άμυνας, έχοντας δίπλα του τον Φαν Χέκε.

Στη μεσαία γραμμή επιστρέφει ο Ντε Γιονγκ, ο οποίος θα φορέσει και το περιβραχιόνιο του αρχηγού, πλαισιωμένος από τους Φέερμαν και Ράιντερς. Στην επιθετική τριάδα θα βρίσκονται οι Σάμερφιλντ, Μάλεν και Χάκπο.

Η ενδεκάδα της Ολλανδίας: Φερμπρούχεν, Ντάμφρις, Φαν Χέκε, Φαν ντεν Φεν, Τίμπερ, Ντε Γιονγκ, Φέερμαν, Ράιντερς, Σάμερφιλ, Χάκπο, Μάλεν.