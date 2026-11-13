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60 χρόνια Θύρα 13: Το δώρο του Παναθηναϊκού στον κόσμο του

Ο Παναθηναϊκός παρέδωσε μέσω των Σλούκα, Κοντού, Αλβέρτη και Διαμαντίδη ένα δώρο στους εκπροσώπους της Θύρας 13 για τα 60 χρόνια από την ίδρυσή της. 

Ηλίας Λαλιώτης

60 χρόνια Θύρα 13: Το δώρο του Παναθηναϊκού στον κόσμο του
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Η Θύρα 13 γιορτάζει 60 χρόνια από την ίδρυσή της και η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR έκανε στο οπαδικό κίνημα του Τριφυλλιού ένα ξεχωριστό δώρο.

Πριν από το τζάμπολ, ο αρχηγός της ομάδας, Κώστας Σλούκας, ο Δημήτρης Κοντός, General Manager of Basketball Operations και οι Φραγκίσκος Αλβέρτης και Δημήτρης Διαμαντίδης European Ambassadors, παρέδωσαν μία επίσημη εμφάνιση με τις υπογραφές όλων των παικτών!

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