60 χρόνια Θύρα 13: Το δώρο του Παναθηναϊκού στον κόσμο του

Η Θύρα 13 γιορτάζει 60 χρόνια από την ίδρυσή της και η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR έκανε στο οπαδικό κίνημα του Τριφυλλιού ένα ξεχωριστό δώρο.

Πριν από το τζάμπολ, ο αρχηγός της ομάδας, Κώστας Σλούκας, ο Δημήτρης Κοντός, General Manager of Basketball Operations και οι Φραγκίσκος Αλβέρτης και Δημήτρης Διαμαντίδης European Ambassadors, παρέδωσαν μία επίσημη εμφάνιση με τις υπογραφές όλων των παικτών!