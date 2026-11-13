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Απρόοπτο της τελευταίας στιγμής με Κουρμπέλη στην Εθνική – Στο αρχικό σχήμα ο Τριάντης

Πρόβλημα της τελευταίας στιγμής στην Εθνική ομάδα, με τον Δημήτρη Κουρμπέλη να νιώθει ενοχλήσεις στο ζέσταμα και τον Νεκτάριο Τριάντη να παίρνει τη θέση του στο βασικό σχήμα στην αναμέτρηση κόντρα στην Ολλανδία στην «Johan Cruijff ArenA».

Απρόοπτο της τελευταίας στιγμής με Κουρμπέλη στην Εθνική – Στο αρχικό σχήμα ο Τριάντης
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Πρόβλημα της τελευταίας στιγμής προέκυψε στην Εθνική ομάδα, καθώς ο Δημήτρης Κουρμπέλης ένιωσε ενοχλήσεις κατά τη διάρκεια της προθέρμανσης και τέθηκε εκτός αρχικής ενδεκάδας για την σημαντική αναμέτρηση με την Ολλανδία στην «Johan Cruijff ArenA».

Κάπως έτσι, τη θέση του έμπειρου μέσου στο βασικό σχήμα πήρε ο Νεκτάριος Τριάντης, με την αλλαγή να γίνεται λίγο πριν από τη σέντρα της αναμέτρησης.

Η ενδεκάδα της Εθνικής: Τζολάκης, Τσιμίκας, Ρέτσος, Μαυροπάνος, Ρότα, Ανδρούτσος, Τριάντης, Τζόλης, Καρέτσας, Ιωαννίδης και Παυλίδης.

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