NBA: Αποσύρθηκε από το μπάσκετ ο Νταγκ ΜακΝτέρμοτ

Έπειτα από 12 χρόνια παρουσίας στο NBA, ο Νταγκ ΜακΝτέρμοτ αποφάσισε να βάλει τέλος στην επαγγελματική του καριέρα.

NBA: Αποσύρθηκε από το μπάσκετ ο Νταγκ ΜακΝτέρμοτ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Την απόφαση να αποσυρθεί από την ενεργό δράση ανακοίνωσε ο Νταγκ ΜακΝτέρμοτ, ολοκληρώνοντας μια διαδρομή 12 ετών στο κορυφαίο πρωτάθλημα μπάσκετ του κόσμου.

Ο Αμερικανός φόργουορντ, ο οποίος σε λίγες εβδομάδες θα γιορτάσει τα 35α γενέθλιά του, έκρινε πως έφτασε η στιγμή να γυρίσει σελίδα στη ζωή του και να ασχοληθεί με κάτι διαφορετικό, αφήνοντας πίσω του την επαγγελματική καλαθοσφαίριση.

Στη διάρκεια της καριέρας του στο NBA, ο ΜακΝτέρμοτ φόρεσε τις φανέλες επτά ομάδων: των Σικάγο Μπουλς, Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ, Νιου Γιορκ Νικς, Ντάλας Μάβερικς, Ιντιάνα Πέισερς, Σαν Αντόνιο Σπερς και Σακραμέντο Κινγκς.

Σε 12 σεζόν και συνολικά 19,3 λεπτά συμμετοχής κατά μέσο όρο, κατέγραψε 8,5 πόντους, 2,1 ριμπάουντ και μία ασίστ ανά παιχνίδι, έχοντας ως μεγάλο του όπλο το μακρινό σουτ, με ποσοστό 41% από τη γραμμή του τριπόντου.

COMMENTS
LATEST NEWS
00:19 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Γιοβάνοβιτς: «Το 3-0 στα πρώτα λεπτά είναι ένα σοκ από το οποίο δεν καταφέραμε να επιστρέψουμε»

00:11 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ρέτσος: «Η εικόνα μας ήταν απογοητευτική - Να πάρουμε τη νίκη με τη Σερβία»

00:03 EUROLEAGUE

Βαθμολογία EuroLeague: Τετραπλή ισοβαθμία στην κορυφή μετά την ήττα του Παναθηναϊκού

23:59 EUROLEAGUE

Σέκουλιτς: «Είμαι περήφανος για τους παίκτες μου - Δεν είναι εύκολο να παίζεις σε αυτή την έδρα»

23:55 GREEK BASKET LEAGUE

ΠΑΟΚ: Χωρίς Γκρέι και Φίλλιο στην αναμέτρηση με την Καρδίτσα

23:48 EUROLEAGUE

Βιλερμπάν - Μπεσίκτας 91-95: Απόδραση με ανατροπή για τους Τούρκους

23:45 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Η βαθμολογία στον όμιλο της Εθνικής μετά τη «βαριά» ήττα από την Ολλανδία

23:36 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολλανδία - Ελλάδα 7-0: Με «Total Football» διέσυρε την Εθνική σε εφιαλτική βραδιά στο Άμστερνταμ

23:32 EUROLEAGUE

Παναθηναϊκός AKTOR - Μπαρτσελόνα 74-76: Σοκαριστικό μπλακ άουτ και... τιμωρία από τον Ρόμπινσον

23:27 ΣΠΟΡ

Ο Πύρρος Δήμας υπέβαλε την παραίτησή του, δεν έγινε δεκτή από τον Βρούτση

23:27 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Η Ρεάλ Μαδρίτης έκλεισε τον Λατίφ Ίσμαν μέχρι το 2030

23:00 STORIES

Live Euroleague Bring it On: Ζωντανά από το «T-Center» με όλα τα... καυτά νέα!

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας