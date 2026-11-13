NBA: Αποσύρθηκε από το μπάσκετ ο Νταγκ ΜακΝτέρμοτ

Την απόφαση να αποσυρθεί από την ενεργό δράση ανακοίνωσε ο Νταγκ ΜακΝτέρμοτ, ολοκληρώνοντας μια διαδρομή 12 ετών στο κορυφαίο πρωτάθλημα μπάσκετ του κόσμου.

Ο Αμερικανός φόργουορντ, ο οποίος σε λίγες εβδομάδες θα γιορτάσει τα 35α γενέθλιά του, έκρινε πως έφτασε η στιγμή να γυρίσει σελίδα στη ζωή του και να ασχοληθεί με κάτι διαφορετικό, αφήνοντας πίσω του την επαγγελματική καλαθοσφαίριση.

Στη διάρκεια της καριέρας του στο NBA, ο ΜακΝτέρμοτ φόρεσε τις φανέλες επτά ομάδων: των Σικάγο Μπουλς, Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ, Νιου Γιορκ Νικς, Ντάλας Μάβερικς, Ιντιάνα Πέισερς, Σαν Αντόνιο Σπερς και Σακραμέντο Κινγκς.

Σε 12 σεζόν και συνολικά 19,3 λεπτά συμμετοχής κατά μέσο όρο, κατέγραψε 8,5 πόντους, 2,1 ριμπάουντ και μία ασίστ ανά παιχνίδι, έχοντας ως μεγάλο του όπλο το μακρινό σουτ, με ποσοστό 41% από τη γραμμή του τριπόντου.