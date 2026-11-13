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Άρης: «Καμπάνα» από την ΕΠΟ και... τσουχτερό πρόστιμο - Ο λόγος

Η ανάρτηση στο παιχνίδι με τον Ατρόμητο έφερε συνέπειες στους «κίτρινους».

Άρης: «Καμπάνα» από την ΕΠΟ και... τσουχτερό πρόστιμο - Ο λόγος
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Με χρηματική ποινή ύψους 20.000 ευρώ τιμωρήθηκε η ΠΑΕ Άρης από την Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΟ, εξαιτίας της ανάρτησης που είχε δημοσιεύσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μετά την αναμέτρηση με τον Ατρόμητο.

Η υπόθεση είχε οδηγηθεί στα πειθαρχικά όργανα έπειτα από παρέμβαση του ποδοσφαιρικού εισαγγελέα, ο οποίος είχε ασκήσει δίωξη σε βάρος της ομάδας της Θεσσαλονίκης για το συγκεκριμένο δημοσίευμα.

Σε αυτό υπήρχαν αναφορές στους Τσαρούχα και Παπαπέτρου, με αφορμή τις διαιτητικές αποφάσεις των Τσιμεντερίδη και Κουμπαράκη στο παιχνίδι απέναντι στον Ατρόμητο. Λίγες εβδομάδες μετά την έναρξη της πειθαρχικής διαδικασίας, η Επιτροπή της ΕΠΟ ανακοίνωσε την Παρασκευή την απόφασή της, επιβάλλοντας στους «κιτρινόμαυρους» πρόστιμο 20.000 ευρώ.

Η ανακοίνωση

«Η Πειθαρχική Επιτροπή της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας κήρυξε την εγκαλούμενη ΠΑΕ Άρης πειθαρχικώς ελεγκτέα για δημόσιες δυσμενείς δηλώσεις και δυσφήμιση ποδοσφαιρικών Αρχών και Οργάνων (άρθρα 1, 2, 3, 4, 20 παρ. 1, 2α΄ του Πειθαρχικού Κώδικα της ΕΠΟ) και της επέβαλε χρηματική ποινή ύψους είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ».

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