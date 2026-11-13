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Ο Κέντρικ Ναν μπήκε στην τριάδα των κορυφαίων σκόρερ του Παναθηναϊκού στην EuroLeague

Ο Κέντρικ Ναν έγραψε ιστορία με τη φανέλα του Παναθηναϊκού, καθώς προσπέρασε τον Νικ Καλάθη και ανέβηκε στην τρίτη θέση των κορυφαίων σκόρερ του συλλόγου στην EuroLeague.

Ο Κέντρικ Ναν μπήκε στην τριάδα των κορυφαίων σκόρερ του Παναθηναϊκού στην EuroLeague
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Ο Κέντρικ Ναν συνεχίζει να γράφει τη δική του ιστορία με τη φανέλα του Παναθηναϊκού, κατακτώντας ακόμη μία σημαντική διάκριση στην αναμέτρηση με την Μπαρτσελόνα.

Ο Αμερικανός γκαρντ έγινε ο τρίτος κορυφαίος σκόρερ στην ιστορία των «πράσινων» στην EuroLeague, καθώς με τους πρώτους του πόντους απέναντι στους Καταλανούς προσπέρασε τον Νικ Καλάθη.

Έπειτα από τρία χρόνια παρουσίας στο «τριφύλλι», ο Ναν βρίσκεται πλέον πίσω μόνο από δύο θρύλους της ομάδας, τον Μάικ Μπατίστ και τον Δημήτρη Διαμαντίδη, οι οποίοι από τη φετινή σεζόν αποτελούν μέλη του σταφ του Παναθηναϊκού.

Για να φτάσει σε αυτή τη σπουδαία επίδοση, ο Αμερικανός χρειάστηκε μόλις 116 παιχνίδια στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση, έχοντας σημειώσει συνολικά 2.130 πόντους.

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός έσπευσε να συγχαρεί τον παίκτη μέσα από σχετική ανάρτηση, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Ένα όνομα ανάμεσα στους μεγαλύτερους. Μια κληρονομιά σε εξέλιξη, μια κληρονομία στα πράσινα».

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