Γιοβάνοβιτς για Κωστούλα: «Δεν πρέπει να μου κάνετε τέτοιες ερωτήσεις, κάποιος παίκτης θα έμενε έξω»

Λίγο πριν από την έναρξη της αναμέτρησης της Ελλάδας με την Ολλανδία, ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς παραχώρησε δηλώσεις στην κάμερα του Alpha.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός εμφανίστηκε ενοχλημένος όταν δέχθηκε ερώτηση σχετικά με την απουσία του Μπάμπη Κωστούλα από την 23άδα της Εθνικής ομάδας, χωρίς να κρύψει τη δυσαρέσκειά του για το συγκεκριμένο θέμα.

Όσα είπε ο Γιοβάνοβιτς:

«Δεν πρέπει να μου κάνετε τέτοιες ερωτήσεις, κάποιος πρέπει να μείνει έξω. Κάποιος παίκτης θα έμενε έξω, οποιονδήποτε και να άφηνα έξω θα με ρωτούσατε , μπορεί να κάνετε πιο καλές ερωτήσεις. Το λιγότερο είναι ποιοι είναι έξω, το περισσότερο είναι να δούμε πώς θα ολοκληρώσουμε τον όμιλο. Όλοι έχουν πάρει ευκαιρίες, όλοι έχουν προσφέρει τα μέγιστα, και οι εντός και οι εκτός αποστολής.

Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτή η ομάδα που βγαίνει σε ένα τόσο κρίσιμο παιχνίδι, να κάνει ό,τι πρέπει. Πρέπει να δούμε τα πράγματα πιο αισιόδοξα, να συζητάμε για θετικά πράγματα. Τις ευθύνες τις παίρνω εγώ, την κριτική θα την δεχθώ εγώ. Είναι χάσιμο χρόνο όταν ένας προπονητής έχει 24 παίκτες και πρέπει να αφήσει τέσσερις έξω, να δικαιολογεί τον λόγο που τους αφήνει εκτός».