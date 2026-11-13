Παναθηναϊκός - Μπαρτσελόνα: Το εντυπωσιακό κορεό για τα 60 χρόνια Θύρα 13

Η Θύρα 13 γιορτάζει 60 χρόνια από την ίδρυσή της και το γιόρτασε με εντυπωσιακό τρόπο στο Telekom Center Athens.

Με την έναρξη του αγώνα παρουσίασε ένα εντυπωσιακό κορεό, που έκλεψε τις εντυπώσεις.

https://www.instagram.com/p/DfsYT_lAkJs/

Νωρίτερα, πριν από το τζάμπολ, ο αρχηγός της ομάδας, Κώστας Σλούκας, ο Δημήτρης Κοντός, General Manager of Basketball Operations και οι Φραγκίσκος Αλβέρτης και Δημήτρης Διαμαντίδης European Ambassadors, παρέδωσαν ως δώρο για τα 60 χρόνια της Θύρας 13 μία επίσημη εμφάνιση με τις υπογραφές όλων των παικτών!